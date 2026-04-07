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    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Suena extraño y da pudor. Pero el llamado Fart Walking –en español “caminata de pedos”– se ha instalado en redes como una tendencia que, más allá del nombre, podría mejorar la digestión y aliviar molestias gastrointestinales. Expertos explican por qué caminar después de comer hace la diferencia.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    Suena extraño y da pudor. Sin embargo, está demostrado que salir a caminar para liberar gases puede ser un hábito muy beneficioso para la salud. De hecho, bautizado en redes sociales como Fart Walking –en español, “caminata de pedos”–, este simple acto ha tomado fuerza hasta transformarse en una tendencia de wellness.

    La canadiense Mairlyn Smith, autora de libros de cocina y autodenominada la “reina de la fibra”, es una de las que ha popularizado el concepto en Instagram y TikTok. En sus redes ha explicado que los paseos después de comer tienen como objetivo liberar flatulencia y así reducir la hinchazón y la sensación de pesadez estomacal.

    En un artículo de la revista Time, el Dr. David D. Clarke, profesor clínico de gastroenterología de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, explica que es muy común que las personas sientan hinchazón después de comer, ya sea por ingerir demasiada comida o por hacerlo de forma rápida, lo que provoca que traguen aire en exceso. Por lo mismo, señala que caminar después de comer potencia las contracciones musculares del tracto gastrointestinal, facilitando la expulsión de gases en forma de eructos o flatulencias.

    La Dra. Paulina Núñez, gastroenteróloga de Clínica Universidad de los Andes, agrega que “tras una comida, el sistema digestivo activa una serie de respuestas motoras y hormonales para mezclar, vaciar y propulsar el contenido intestinal”, por lo que “una caminata suave mantiene al cuerpo en posición de pie y agrega un estímulo que favorece la motilidad gastrointestinal, es decir, los movimientos del tracto digestivo”.

    Aclara, eso sí, que “es importante ser realistas con los efectos, que pueden ser modestos y variables entre personas. No a todos les pasa lo mismo”.

    Y aunque el impacto puede ser distinto en cada caso, insiste en que “incorporar caminatas de al menos 20 a 30 minutos al día es una recomendación general de salud. Es una medida simple, de bajo riesgo, que muchas veces sí hace la diferencia”.

    Por otro lado, estudios han demostrado que poner en práctica este hábito ayuda también a reducir los niveles de azúcar en sangre, beneficiando especialmente a personas que padecen diabetes. Y como si fuera poco, esta práctica contribuye al control del peso, a reducir el sedentarismo y a mejorar el bienestar en general. “No es solo un tema digestivo, es una intervención pequeña que impacta en varios aspectos de la salud”, dice la Dra. Núñez.

    Las caminatas para eliminar gases no tienen por qué ser largas para ser efectivas. Basta con caminar a paso ligero o moderado durante cinco a diez minutos después de comer. Pero si se puede más, mejor. El Dr. Clarke señaló a Time que, para obtener beneficios gastrointestinales más duraderos, mínimp 30 minutos de caminata diarios pueden marcar la diferencia.

    Más sobre:Saludwellnessbienestarfart walkingsalus gastrointestinalCaminata de pedosHinchazón estomacal

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