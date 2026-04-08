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    Culto

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Ni el rock tradicional ni las leyendas británicas: para el músico irlandés, la verdadera guía musical y espiritual reside en un icono cuya pureza interpretativa define como su refugio absoluto.

    Por 
    Equipo de Culto

    Además de ser un eximio guitarrista, el irlandés The Edge, de U2 también ha sido un atento melómano que ha absorbido todas las enseñanzas de aquellos álbumes clásicos del rock. Así, The Clash siempre estuvo ahí y lo mismo podría decirse de The Beatles, pero en realidad su gran guía musical estaba en otro estilo.

    El cantante de reggae Bob Marley es acaso la gran piedra de apoyo en la que descansa The Edge, así lo ha comentado él mismo.

    “Más que a nadie, es a la música de Marley a la que siempre vuelvo. Es la referencia en todos los sentidos, musical y espiritualmente...está en otra liga. Hay música que te mete en un lío, pero Marley me saca de cualquier mal humor”, señaló en una entrevista reciente con la revista Uncut.

    De hecho, en esa misma charla destaca al álbum Legend (1984) del jamaiquino como el disco sin el cual no podría vivir.

    Pero si Marley es vida, ¿cómo se imagina la muerte? En la citada entrevista comentó que la canción que quiere escuchar en su funeral es Beginning To See The Light, de The Velvet Underground.

    “Uno de nuestros momentos de mayor orgullo fue tocar con ellos, y resultó ser uno de sus últimos conciertos porque Sterling Morrison falleció poco después. Una de las mejores cosas de estar en una gran banda es que tienes la oportunidad de invitar a alguien a quien quieres a salir contigo. Fue un poco raro: te callas y escuchas”.

    Más sobre:MúsicaThe EdgeBob MarleyMúsica Culto

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