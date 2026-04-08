Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming
Los clubes tienen su partido debut por el Grupo G en la Copa Sudamericana.
Audax Italiano se mide contra Club Olimpia durante este miércoles como locales, por su debut en la Copa Sudamericana.
Los equipos salen a la cancha en el marco de la primera fecha, como parte del Grupo G del campeonato.
Cuándo juega Audax Italiano vs. Olimpia
El partido de Audax Italiano contra Club Olimpia es este miércoles 8 de abril, a las 20:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida en la Región Metropolitana.
Dónde ver a Audax Italiano vs. Olimpia
El partido de Audax Italiano contra Club Olimpia se transmite en el canal ESPN3.
La cobertura online de la Copa Sudamericana también se encuentra en Disney+, dentro del Plan Premium.
