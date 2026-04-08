Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Foto: Xinhua

Este martes el conflicto entre Estados Unidos e Irán llegó a uno de sus puntos más altos. “Toda una civilización morirá esta noche” amenazaba ayer Donald Trump si no se abría el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la jornada culminó con un cese al fuego que dará al menos dos semanas para poder negociar un acuerdo de paz de largo plazo.

Según informó The New York Times, ambos bandos se atribuyeron la victoria al momento de anunciar el cese al fuego.

No obstante, la noticia más importante para la economía mundial es que Irán permitirá nuevamente el paso de buques y petróleo por el estrecho de Ormuz .

“Las navieras parecen reacias a regresar a la ruta marítima, al menos de inmediato. Los ataques aislados en el Golfo continuaron la madrugada del miércoles, horas después de que se alcanzara el acuerdo”, reportó el diario neoyorquino.

Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Foto: Xinhua.

¿Qué dice el acuerdo?

Lo principal de este acuerdo es el cese de hostilidades durante dos semanas . El gobierno de Trump busca que el petróleo y otras materias primas puedan trasladarse usando el estrecho.

Si bien el cese no pone fin a la guerra, se espera que dé tiempo suficiente para poder llegar a un acuerdo de paz a largo plazo.

Los inversores muestran optimismo respecto a la paz a largo plazo: cayeron los precios del petróleo luego del anuncio, mientras que las bolsas asiáticas repuntaron durante la mañana del miércoles.

¿Qué llevó al acuerdo?

El acuerdo se produjo tras varios días de fuerte escalada. Según relata el NYT, Trump había intensificado sus amenazas contra Irán, advirtiendo que podría atacar infraestructura civil clave si no se reabría el estrecho de Ormuz.

Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

El martes llevó esa presión al límite con su mensaje: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”.

Esto incluso llevó a que civiles de Irán se reunieran en masa a los alrededores de infraestructura crítica para defenderla como escudos humanos.

Al mismo tiempo, también hubo presión militar.

Estados Unidos lanzó este martes más de 90 ataques contra la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo iraní, mientras que Israel bombardeó infraestructura como vías férreas y puentes en el país.

Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Foto: AFP PHOTO / ESA -

A esto se sumó la mediación internacional. Pakistán jugó un rol clave en las negociaciones, facilitando contactos entre ambas partes .

Finalmente, el propio Trump anunció el acuerdo en redes sociales poco más de una hora antes de que venciera el plazo que había fijado para atacar Irán.

¿Qué puede pasar ahora?

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, invitó a delegaciones de Estados Unidos e Irán a continuar las conversaciones este viernes en Islamabad , lo que podría abrir una vía diplomática más amplia.

Sin embargo, el escenario sigue siendo incierto. En Líbano persisten los combates entre Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán, y no está claro si el alto el fuego se extiende a ese frente.

De hecho, el miércoles continuaron los ataques: Israel emitió órdenes de evacuación en el sur del Líbano y también se activaron sirenas por el lanzamiento de misiles iraníes.

¿Es seguro volver a Ormuz?

Aunque Irán aseguró que permitirá el paso de embarcaciones, la situación aún genera dudas.

La naviera Maersk señaló que está evaluando el escenario. “El alto el fuego puede crear oportunidades de tránsito, pero aún no proporciona plena seguridad marítima”, indicó la compañía.