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    Palestino debuta con empate ante Riestra y rescata un punto en Argentina por la Copa Sudamericana

    El equipo chileno igualó 0-0 en Buenos Aires en la primera fecha de la fase de grupos. Fue un partido con pocas ocasiones de gol y marcado por las interrupciones.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Palestino debuta con empate ante Riestra y rescata un punto en Argentina por la Copa Sudamericana. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Palestino igualó sin goles ante Riestra en Argentina en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo chileno sumó un punto en condición de visitante en un partido de pocas llegadas, un desarrollo marcado por interrupciones, faltas y escaso ritmo ofensivo en ambos equipos.

    El encuentro comenzó con acciones divididas en la mitad de la cancha. El equipo local, que ofició esa condición en el estadio Nuevo Gasómetro (el de San Lorenzo), tuvo las primeras aproximaciones mediante balones detenidos. El combinado de Cristián Muñoz respondió con una ocasión de Nelson da Silva, quien remató desde el centro del área tras un centro de César Munder, pero el balón se fue desviado por el costado izquierdo.

    A medida que avanzó la primera mitad, el juego se volvió más físico. Ambos equipos intentaron progresar principalmente por las bandas, aunque sin generar situaciones de peligro sostenido.

    Palestino y Riestra se midieron en el estadio de San Lorenzo. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    La opción más clara de Palestino en el primer tiempo llegó a los 29 minutos, cuando Jonathan Benítez remató dentro del área tras un centro de Munder en un contraataque. El disparo se elevó por sobre el travesaño. Minutos después, Ian Garguez tuvo un remate desde el centro del área que fue bloqueado por la defensa local. Riestra también generó aproximaciones en el tramo final, pero se fueron al descanso sin goles tras cuatro minutos de adición.

    En el inicio del segundo tiempo, el equipo argentino realizó dos modificaciones ofensivas, con los ingresos de Jonathan Herrera y Alexander Díaz. El desarrollo se mantuvo con pocas oportunidades de gol. Palestino debió realizar cambios obligados a los 56 minutos. Jason León ingresó en reemplazo de Jonathan Benítez, quien abandonó el campo por lesión. En la misma ventana, Nicolás Meza sustituyó a Francisco Montes.

    El tramo final del partido estuvo marcado por intentos aislados. En las estadísticas, Palestino terminó con mayor posesión de balón, con un 56% contra 44% de Riestra. Ambos equipos registraron un solo remate al marco. El empate dejó al cuadro árabe con un punto en su primer partido del grupo. En la próxima fecha, el combinado de La Cisterna recibe al Montevideo City Torque.

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