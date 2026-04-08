En vivo: Palestino visita a Deportivo Riestra en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana
El duelo entre los de La Cisterna y el elenco argentino se jugará en el Nuevo Gasómetro.
Minuto a minuto
D. Riestra 0-0 Palestino
¡Final del primer tiempo!
Palestino iguala sin goles en su visita a Deportivo Riestra en Argentina, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Es noticia a esta hora en El Deportivo
El Grupo F
Cabe destacar que tanto Palestino como Deportivo Riestra forman parte del Grupo F de la Copa Sudamericana, en el que también están Gremio de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.
14′ Amarilla en Palestino
Francisco Montes en amonestado.
¡Arranca el partido!
Palestino visita a Deportivo Riestra en Argentina, en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Los elegidos en Palestino
Formación de Deportivo Riestra
El duelo está pactado para las 18.00 horas de Chile en el estadio Nuevo Gasómetro, de Buenos Aires.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Deportivo Riestra y Palestino, en el estreno de ambos clubes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
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