Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

Dos inspectores municipales que prestaban servicios para la municipalidad de San Miguel fueron detenidos tras una denuncia por cohecho.

Según la información compartida por el municipio capitalino, el hecho denunciado se habría desarrollado el pasado 6 de abril. Ese día, los funcionarios habrían pedido a una conductora pagar una suma de dinero para no registrar una infracción de tránsito .

El hecho fue denunciado por la misma afectada a Carabineros, que iniciaron una investigación que llevó a Fiscalía a solicitar a la policía desarrollar una serie de diligencias que aclararan los hechos.

En ese contexto, Carabineros revisó las cámaras corporales de los denunciados y habrían confirmado la situación. Con ese antecedente, el 11° Juzgado de Garantía emanó una orden de detención contra ambos sujetos.

“Como municipio, condenamos categóricamente estos hechos y hemos actuado con total rapidez, poniendo todos los antecedentes a disposición de las autoridades y colaborando activamente en el desarrollo de la investigación", señaló sobre el caso la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown.

La jefa comunal detalló que habrían solicitado suspender a ambos funcionarios y que habrían comenzado un sumario administrativo para recabar más antecedentes, además de interponer una querella criminal contra los imputados.

Por el momento, ambos funcionarios quedaron a disposición del Ministerio Público tras cumplirse la orden de detención.