Resultados PAES Admisión 2026: autoridades destacan estabilidad en los puntajes promedio aunque reportan baja en Ciencias

A las 9.00 horas de este 5 de enero 2025 se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), rendida en diciembre pasado y cuyos puntajes obtenidos permitirán postular al proceso de Admisión 2026.

La entrega de lso puntajes fue destacado positivamente esta jornada por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien junto al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés y la directora de DEMRE, Leonor Varas, informaron esta jornada sobre cómo reciben las cifras y los procesos que vienen a futuro.

“La educación superior ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido generando un proceso con mucho más precisión, más justo, respecto al resguardo de la garantía del derecho a la educación de todos nuestros estudiantes”, destacó Cataldo. “Eso significa que hoy día existen más oportunidades para ingresar a la educación superior”.

El ministro de Educación, junto al subsecretario de Educación Superior, la rectora de la Universidad de Chile, y la directora de DEMRE, entregan los resultados de la PAES regular Admisión 2026. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Asimismo, la autoridad también destacó el fortalecimiento de la transparencia activa, ya que este año los estudiantes pudieron optar -a la hora de postular- por entregar o no sus datos.

“Sólo el 4,7% de los cerca de 300 mil postulantes eligieron la opción de no entregar los datos. Esto, alineando también el uso de datos abiertos a la norma vigente y los cambios que está sufriendo la norma sobre protección de datos que es cada vez más rigurosa”, expresó.

Aquellos que optaron por no compartir su información, añadió, también pueden cambiar su decisión.

La plataforma de consulta de los resultados de la prueba por establecimiento va a estar disponible desde el martes 6 de enero, con un resumen de los resultados obtenidos por establecimiento educacional y una comparación a nivel de comuna y región con los establecimientos vocacionales que poseen características similares.

El objetivo de esto, apuntó el ministro “es difundir activamente la utilización de todos estos datos y promover mayor investigación, mayor análisis mediante un acceso oportuno, sencillo y que sea consistente con el resguardo de los datos personales que es lo que nos mandata la ley.

“El objetivo de la PAES no es la construcción de ranking”, señaló.

En cuanto a la asistencia, ésta fue similar al año pasado con un 85,8%, cifrándose el año pasado en un 87,1%.

“Para el proceso de admisión 2026 son 231 mil 60 personas que se encuentran habilitadas para postular a las instituciones que son parte del sistema de acceso similar a los 231 mil 6 personas que lo hicieron durante el proceso de admisión 2025″, señaló.

Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE)

En cuanto a esta distinción -que vino a reemplazar los puntajes nacionales- el subsecretario Orellana detalló que este año se le otorgó 325 DTE a 292 personas a lo largo del país, 21 personas menos que para la admisión 2025.

Así, 21 personas obtuvieron la distición en categoría Humanista y Técnico-Profesional, 70 en categoría Pueblos Originarios, en categoría Territorio 222, y 12 en categoría de personas en situación de Discapacidad.

En esto, destacan el aumento de las DTE asignadas en las categorías de Discapacidad y Pueblos Originarios en comparación a la admisión 2025, ya que hubo más “empates” en los puntajes de la PAES de Competencia Matemática 1.

Puntajes estables y baja en Ciencias

De la rendición y puntajes, la directora Varas por su parte destacó que, comparado con los resultados de rendiciones anteriores, se ha registrado una tendencia estable en los puntajes promedio de las últimas tres aplicaciones regulares

“Los promedios de las pruebas, todas en general, se mantienen bastante estables", expresó positivamente. “En este año, respecto del año anterior, todas las pruebas suben con la única excepción de Ciencias”.

Así, detalló, el promedio en las pruebas obligatorias subió más de 10 puntos, lo que explica en parte el aumento en el número de personas habilitadas.

En esta línea, la directora indicó que tanto las subidas como las bajadas, “son bien pequeñas en realidad”.

“Uno ve que del primer al segundo año hubo diferencias, porque por supuesto una primera prueba se enfrenta de un modo muy distinto que cuando ya se conoce la prueba, pero a partir del proceso regular del 2024, es decir, las pruebas que se rindieron a fines del 2023, uno ve que se mantienen realmente súper estables”, explicó.

“Las diferencias son mínimas, se ve este leve aumento de todos menos la de Ciencias, que es la que baja levemente”, apuntó.

Consultado sobre este punto, el ministro Cataldo señaló que es parte de lo que “hay que analizar” con los datos también de años anteriores y los resultados que van a tener en los instrumentos de evaluación de la Calidad de la Educación.

“Eso es algo que vamos a analizar más adelante a partir de los resultados que deberían estar nuevamente igual que en los años anteriores en el mes de marzo”, señaló.

Admisión 2026

El periodo de postulación centralizada es del 5 de enero a las 9.00 horas, hasta el jueves 8 de enero a las 13.00 horas.

“No hay un plazo extraordinario para postular, esto es muy importante también para las personas que deben postular en estricto orden de preferencia de la carrera de mayor a la menor interés, puesto que de quedar seleccionado el sistema elimina las carreras de menor preferencia”, recordaron. “Recomendamos explorar la oferta, tenemos más de 2.100 carreras que existen en la oferta definitiva, invitamos a revisar los cupos por la vía especial”.

La entrega de resultados de selección es el 19 de enero a las 12.00 horas, mientras que el primer período de matrícula -para las personas seleccionadas- es del 20 al 22 de enero.

El segundo periodo de matrícula, para aquellos convocados desde las listas de espera, es del 23 al 29 de enero.