Alcalde Tomás Vodanovic: “Hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo”

Durante la mañana de este miércoles un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana llegaron hasta La Moneda con el objetivo de dejar una carta al Presidente José Antonio Kast con una serie de propuestas ante el alza de combustibles.

En el lugar, los ediles cuestionaron la medida adoptada por el Gobierno pidiendo un “cambio de enfoque” en como se está enfrentando la emergencia.

Según señaló el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, “las crisis uno las puede enfrentar protegiendo a los más débiles, dando certeza, generando climas de diálogo y colaboración entre los distintos sectores políticos, o uno las crisis las puede enfrentar sembrando incertidumbre, generando falsas narrativas, protegiendo a los que más tienen y generando un clima de confrontación en el país”.

“Vemos que hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo, no propiciando espacios de encuentro y colaboración y no escuchando la voz de comunas que se ven fuertemente afectadas por esto”, añadió.

Es así como el edil apuntó que “venimos respetuosamente al Palacio de Gobierno a dejarle una carta al Presidente, no sólo con cuatro propuestas que creemos que pueden ayudar a compartir los costos de esta crisis y enfrentarla de forma más responsable, sino que también a entendernos como un solo equipo que tiene que sacar adelante este país”.

“Los alcaldes no estamos para defender banderas de partidos políticos, ni intereses mezquinos, estamos para pensar en el bien de nuestras comunes y de nuestra patria y esperamos en ese camino encontrarnos con el gobierno”, agregó el jefe comunal de Maipú.

En la misma línea, Vodanovic, expresó que “uno esperaría que estas vocerías las hiciera la Asociación Chilena de Municipalidades, representando la realidad de los municipios, pero parece que la Asociación Chilena y su liderazgo ya están más preocupados en defender la agenda de gobierno que en defender los intereses de los ciudadanos y los vecinos de nuestras comunas”.

Junto con las medidas, el alcalde sostuvo que “nosotros queremos respetuosamente tener una instancia de diálogo con el Presidente, poder transmitirle cómo esto afecta a nuestras comunas, poder transmitirle cómo esto afecta a nuestros municipios y buscar medidas que puedan ir en esa línea”.

Finalmente, sobre el término de un estado “quebrado”, el alcalde sostuvo que “No puede ser que la comunicación oficial del gobierno diga que esto es un Estado quebrado y acto seguido el ministro de Hacienda, que es el responsable de tener esa información, diga que él jamás utilizaría un término como este porque es totalmente alejado de la realidad”.

“Administrar un país requiere seriedad, requiere rigurosidad, requiere responsabilidad, requiere sentarse a conversar con el que piensa distinto, requiere llegar a acuerdo. Y lo que hemos visto, de manera preocupante, es un gobierno que entró pasado revoluciones, que no quiere dialogar con nadie, que quiere imponer una agenda, que quiere avanzar lo más rápido posible. Y así no se juega este deporte”, mencionó.

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la situación de seguridad, señalando que es “preocupante” y que “dijeron que el principal problema era seguridad y hoy ya hay recortes en esa cartera”.

En la misma línea, respecto a las estaciones de servicio de combustible, la alcaldesa sostuvo que hay algunas en la comuna y que “han dicho que lo van a reponer, pero hay una alarm ageneralizada, que no la hicieron los alcaldes, la hizo este Gobierno”.