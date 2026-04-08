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    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    A falta de una cura para la demencia, la prevención se ha vuelto clave. En ese contexto, un estudio reciente analizó el impacto de la dieta DASH y encontró una asociación significativa con un menor riesgo de deterioro cognitivo.

    Por 
    Constanza Llefi
    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    La demencia es una afección común de la vejez y, a pesar de que hay aproximadamente 57 millones de casos de demencia registrados a lo largo del mundo, y que esta enfermedad cobra 1,8 millones de vidas al año, la comunidad científica aún no logra encontrar una cura para esta patología.

    Sin embargo, cada vez se descubren más maneras de prevenir la enfermedad: realizar actividad física, practicar estimulación cognitiva, evitar el aislamiento social, dormir las horas recomendadas, entre otras.

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Una de las alternativas más estudiadas ha sido la alimentación. Hay un amplio repertorio de trabajos científicos al respecto, que demuestran que llevar una dieta nutritiva, es una gran manera de prevenir y reducir los riesgos de contraer la enfermedad.

    Una reciente investigación publicada en JAMA Neurology estudió los efectos de una dieta específica: la dieta DASH. Los resultados arrojaron que las personas que siguen esa forma de alimentación tienen hasta 41% menos de riesgo de desarrollar demencia.

    ¿Qué es la dieta DASH?

    La dieta DASH corresponde a los acrónimos en inglés de Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión. Consiste en consumir verduras, frutos secos, cereales integrales, lácteos bajos en grasa, frutas frescas y proteínas magras como los pescados y las aves. Este régimen alimenticio también limita el consumo de sodio, de azúcar, de carnes rojas y de alimentos ultraprocesados.

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Según las pautas generales de nutrición, una persona realizando la dieta DASH debería comer 4 porciones de frutas o verduras al día, 6 porciones de cereales integrales y 2 porciones de lácteos descremados bajos en grasa, además de cumplir con las cuotas de fibra (25-30 gramos) y proteína (0,8 gramos por cada kilo de peso) recomendadas.

    Realizar esta dieta se asocia directamente con mejoras a los síntomas de asma, menor probabilidad de desarrollar cálculos renales y con la disminución de la inflamación.

    ¿Cómo se relaciona esta dieta con el cerebro y el menor riesgo de padecer demencia?

    Sin duda lo más importante a mencionar son los efectos que tiene la dieta DASH sobre el deterioro cognitivo.

    Un grupo de investigadores internacionales se encargó de analizar los datos de dos Estudios de Salud de Enfermeras, que se realizaron entre 1986 y el 2017 junto con los datos del Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud, que se realizó entre 1986 y 2012.

    Según el informe publicado por los realizadores, contaron con la información de la dieta y la salud cerebral de casi 160.000 adultos. Lo que descubrieron, fue que las personas que seguían la dieta DASH tenían hasta 41% menos de posibilidades de desarrollar demencia.

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Esto no sorprendió a los investigadores, ya que tiene una explicación científica: “El énfasis de la dieta DASH (...) se ha relacionado con una presión arterial más baja, y la hipertensión es un factor de riesgo reconocido para la demencia», afirmó el autor del estudio, Kjetil Bjornevik de Harvard. “Además, esta dieta es rica en antioxidantes y otros nutrientes que pueden beneficiar la salud cerebral”, agregó.

    Es decir que, seguir una dieta que beneficie a los demás sistemas del cuerpo (cardiovascular y digestivo) terminará por apoyar al cerebro y al bienestar de este órgano.

    “Una dieta de calidad constante en general, y la salud cardiovascular que esta favorece, pueden ser fundamentales para preservar la salud cerebral a lo largo del tiempo”, afirmó Jazba Soomro, neuróloga vascular, “Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro”, añadió.

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Otros regímenes alimentarios que pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo

    La dieta DASH no es la única que tiene beneficios sobre la salud cerebral. Si bien es una de las más influyentes sobre el deterioro cognitivo, hay evidencia que demuestra que una buena alimentación en general beneficia al cerebro.

    Existe otra a considerar. Un estudio que contó con la participación de 1647 voluntarios de mediana y mayor edad reveló que una mayor adherencia a la dieta MIND (combinación entre DASH y mediterránea) está asociada a una disminución más lenta del volumen total de la materia gris del cerebro, lo que sugiere que podría retrasar el envejecimiento estructural del órgano.

    Los participantes que se adhirieron a otros planes de alimentación saludables tuvieron entre un 11% y un 35% menos de probabilidades de reportar deterioro cognitivo en comparación a las personas que no siguen una dieta con rigor.

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio Tendencias / La Tercera

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