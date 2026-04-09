SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    El líder demócrata del Senado estadounidense, Chuck Schumer, afirmó que los legisladores intentarán nuevamente aprobar una resolución para detener el conflicto con Teherán y limitar el poder de guerra del presidente de EE.UU.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de EE.UU., Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmó este miércoles que los legisladores estadounidenses intentarán nuevamente, la próxima semana, aprobar una resolución para detener la guerra con Irán y obligar al presidente Donald Trump a obtener la aprobación del Congreso para cualquier ataque adicional.

    “El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento peligroso”, dijo Schumer en una conferencia de prensa en su oficina en Nueva York, como consignó la agencia Reuters, un día después de que Trump anunciara un alto al fuego de dos semanas.

    Una medida que el jefe de Estado norteamericano aceptó menos de dos horas antes de la fecha límite que el mismo había fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz, amenazando con llevar a cabo ataques devastadores contra la infraestructura civil iraní.

    Una advertencia que subió de tono cuando Trump aseguró que “toda una civilización morirá esta noche” y provocó una ola de críticas y preocupación mundial, además de la censura de los legisladores demócratas EE.UU., mucho de los cuales pidieron su destitución.

    Esto por medio de la 25ª enmienda de la Constitución estadounidense y tomando en cuenta esencialmente los Convenios de Ginebra de 1949 sobre conducta humanitaria en la guerra, que prohíben los ataques contra lugares considerados esenciales para la población civil.

    Entre ellos, Schumer quien calificó las declaraciones de Trump de “desquiciadas” y aseguró que el conflicto iniciado por Washington y Jerusalén no ha logrado debilitar al régimen de Irán ni frenar su programa nuclear, pero ha provocado el alza que los precios mundiales del combustible.

    “Los republicanos tendrán una vez más la oportunidad de unirse a los demócratas y poner fin a esta guerra irresponsable. La ciudadanía debe exigir que los republicanos se unan a nosotros para aprobar una ley de poderes de guerra”, declaró Schumer a los periodistas.

    Los demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes han intentado en los últimos meses, sin mucho éxito, aprobar resoluciones sobre poderes de guerra para obligar a Trump a obtener la autorización de los legisladores antes de lanzar operaciones militares.

    Sin embargo, hasta el momento los legisladores republicanos, que cuentan con escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara, han respaldado casi unánimemente las políticas del mandatario estadounidense.

    Más sobre:SenadoEstados UnidosDonald TrumpChuck SchumerLegislaciónAprobación CongresoPoder de GuerraMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    Zonas tomadas por el narco: Poduje se compromete a intervenir 50 barrios críticos en 2026

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto| Trump acepta propuesta de Pakistán y suspenderá ataques a Irán por dos semanas

    Minuto a minuto| Trump acepta propuesta de Pakistán y suspenderá ataques a Irán por dos semanas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral
    Chile

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    Zonas tomadas por el narco: Poduje se compromete a intervenir 50 barrios críticos en 2026

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios
    Negocios

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    IPC de marzo sube 1% por impacto de las bencinas y expertos ven otra fuerte alza en abril llevando la inflación anual a superar el 4%

    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana

    Hernan Caputto valora el empate de Coquimbo Unido ante Nacional en la Libertadores: “Hubiese sido demasiado haber perdido”

    En el regreso a la Copa Libertadores tras 34 años: Coquimbo Unido tiene premio y logra un agónico empate con Nacional

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial
    Tecnología

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música
    Cultura y entretención

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos
    Mundo

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar