Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

El líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, afirmó este miércoles que los legisladores estadounidenses intentarán nuevamente, la próxima semana, aprobar una resolución para detener la guerra con Irán y obligar al presidente Donald Trump a obtener la aprobación del Congreso para cualquier ataque adicional.

“El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento peligroso” , dijo Schumer en una conferencia de prensa en su oficina en Nueva York, como consignó la agencia Reuters, un día después de que Trump anunciara un alto al fuego de dos semanas.

Una medida que el jefe de Estado norteamericano aceptó menos de dos horas antes de la fecha límite que el mismo había fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz, amenazando con llevar a cabo ataques devastadores contra la infraestructura civil iraní.

Una advertencia que subió de tono cuando Trump aseguró que “toda una civilización morirá esta noche” y provocó una ola de críticas y preocupación mundial, además de la censura de los legisladores demócratas EE.UU., mucho de los cuales pidieron su destitución.

Esto por medio de la 25ª enmienda de la Constitución estadounidense y tomando en cuenta esencialmente los Convenios de Ginebra de 1949 sobre conducta humanitaria en la guerra, que prohíben los ataques contra lugares considerados esenciales para la población civil.

Entre ellos, Schumer quien calificó las declaraciones de Trump de “desquiciadas” y aseguró que el conflicto iniciado por Washington y Jerusalén no ha logrado debilitar al régimen de Irán ni frenar su programa nuclear, pero ha provocado el alza que los precios mundiales del combustible.

“Los republicanos tendrán una vez más la oportunidad de unirse a los demócratas y poner fin a esta guerra irresponsable. La ciudadanía debe exigir que los republicanos se unan a nosotros para aprobar una ley de poderes de guerra” , declaró Schumer a los periodistas.

Los demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes han intentado en los últimos meses, sin mucho éxito, aprobar resoluciones sobre poderes de guerra para obligar a Trump a obtener la autorización de los legisladores antes de lanzar operaciones militares.

Sin embargo, hasta el momento los legisladores republicanos, que cuentan con escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara, han respaldado casi unánimemente las políticas del mandatario estadounidense.