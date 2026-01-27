SUSCRÍBETE POR $1100
    “Esta carrera te va a dar plata”: el estudiante de ingeniería que se reveló y se cambió a comunicación audiovisual

    Felipe Bustamante se atrevieon a tomar una de las decisiones más complejas y resistidas de sus vidas: abandonar la carrera que estaban cursando y matricularse en una diferente. Sus testimonios prueban que enmendar el rumbo es posible, y que seguir la convicción propia vale más que expectativas externas.

    Sofía Cruces
    “Piensa en tu futuro, esta carrera te va a dar plata”, le dijeron a Felipe Bustamante (21 años) cuando informó a su familia que ya no quería seguir estudiando ingeniería en informática. Su sueño era otro: aprender las claves del lenguaje audiovisual.

    Un año antes, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Felipe había ingresado a Duoc UC a estudiar informática con el beneplácito de su círculo cercano. “No era una carrera aburrida; es más, te abre muchas posibilidades si las sabes aprovechar. A veces pienso que no supe adaptarme. Los códigos (informáticos) no eran lo mío”, reflexiona, a pesar de que recuerda que siempre tuvo interés en los computadores, sobre todo cuando sus cercanos le pedían arreglárselos.

    Felipe, el estudiante de ingeniería que se cambió a comunicación audiovisual

    A pesar de los resquemores de su familia, que incluso lo animaron a “aguantarse un poquito y terminar informática”, Felipe dio el paso y se cambió a Comunicación Audiovisual, en la misma sede de San Carlos de Apoquindo donde ya estaba estudiando.

    Recuerda que el proceso fue expedito, convalidó algunos ramos y pudo insertarse rápidamente a su nuevo ambiente marcado por la creatividad y los equipos audiovisuales.

    Hoy, a casi dos años de una de las decisiones más importantes -y cuestionadas- de su vida, no se arrepiente de haber dado el paso. “Audiovisual me encanta, porque puedo editar, salir a grabar y crear cosas. Aunque en mi caso me cuesta crear desde cero, para mí es entretenido formar parte de los equipos creativos del Duoc”, comenta.

    21.01.2026 Felipe Bustamante - Estudiante Duoc UC Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

    A eso se suma otro factor importante que experimentan quienes se cambian de carrera: tener que adaptarse a un nuevo entorno académico e integrarse a nuevos grupos de amigos con intereses muy distintos a los de la primera carrera. Felipe lo explica: “No me refiero a lo económico, sino a cómo se relaciona la gente. Por ejemplo, entre informática y audiovisual hay diferencias notables en el tipo de pensamiento y personas que encuentras. Pero si algo te apasiona y es un cambio positivo para tu paz mental, no debes evitarlo. Al fin y al cabo, tu bienestar y futuro dependen de ti, no de los demás”.

    Este año, Felipe pasó a tercer año y, además de continuar sus estudios, quiere dedicar su tiempo a su pasión por la fotografía mientras afina sus habilidades de edición y grabación de videos y cortos. A futuro, su pretensión es ofrecer servicios audiovisuales a youtubers, a creadores y a pequeñas empresas que buscan profesionalizar su contenido mediante videopodcasts.

