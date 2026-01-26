SUSCRÍBETE POR $1100
    Las 10 carreras donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

    La búsqueda de empleo es, según los expertos, una causa de estrés, ansiedad y tensión entre los estudiantes recién titulados. Un análisis realizado por el Mineduc revela cuáles son las áreas con mayor oferta laboral para profesionales que recién inician sus vidas laborales.

    Sebastián Labrín 
    Sebastián Labrín
    Las 10 carreras donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

    La búsqueda de empleo, una vez finalizado el periodo de estudio en la educación superior, es para muchos un motivo de incertidumbre y estrés. En especial cuando se trata del primer trabajo, aseguran los expertos.

    La dificultad en torno a este proceso suele aumentar al existir una baja oferta de puestos laborales combinada con un alto número de postulantes para llenar la misma vacante. Sin embargo, no todas las profesiones corren la misma suerte.

    Cifras publicadas por el portal Mi Futuro, de la Subsecretaría de Educación Superior, revelan que 10 carreras -universitarias y profesionales- poseen uno de los mayores niveles de empleabilidad, superando el 90% de empleo para sus titulados al primer año de egreso.

    Carreras del top ten donde más del 90% de sus titulados tienen empleo al egresar

    Una de las carreras con más alta empleabilidad es Ingeniería en Seguridad Privada, impartida por institutos profesionales. Según Mi Futuro, la carrera posee un 99,3% de empleo para sus titulados al primer año de egreso.

    ¿Qué funciones cumplen estos profesionales? De acuerdo con el perfil de egreso publicado por el Instituto Profesional IACC, un ingeniero en Seguridad Privada gestiona “de manera estratégica e integral la seguridad en contextos complejos, anticipando y gestionando riesgos que puedan afectar la protección de personas, bienes y el cumplimiento de objetivos organizacionales”.

    Pero no es la única carrera con un nivel de empleabilidad cercano al 100%. La carrera de Química y Farmacia -impartida por universidades- registra un 98,9% de empleo para sus titulados de primer año.

    Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), asegura que el campo laboral “se ha ampliado en los últimos años, abriendo las puertas a los farmacéuticos en áreas que antes eran impensables. Además, a nivel nacional, existe un déficit de farmacéuticos para cubrir con las necesidades del país. Se suma que las rentas de un farmacéutico recién titulado y con experiencia laboral son muy atractivas, en todos los ámbitos de la profesión”.

    Según Torres, el químico farmacéutico puede trabajar en farmacias comunitarias, farmacias hospitalarias y farmacias de atención primaria, laboratorios de producción de fármacos, cosméticos, productos químicos y de alimentos. Asimismo, son requeridos en droguerías, laboratorios de investigación para realizar análisis químicos, dirigir laboratorios clínicos, en laboratorios forenses y laboratorios de control de calidad, entre otros campos.

    Sobre el perfil del estudiante, Torres asegura que para estudiar Química y Farmacia, “los estudiantes deben manifestar interés por las ciencias de la salud, evidenciar un compromiso con principios éticos y respeto por la diversidad en todas sus dimensiones. El estudiante que ingresa debería contar con conocimientos básicos en matemática, química, biología, habilidades y pensamiento crítico y sentido de responsabilidad social (…) y capacidad para trabajar de manera colaborativa, comunicar ideas, tanto en formato oral como escrito”.

    Administración y gestión

    Otra de las carreras que posee un alto nivel de contratación para sus titulados de primer año es Administración Pública, impartida por institutos profesionales. La carrera, según los registros del Mineduc, alcanza un 94,3% de empleabilidad.

    Tania Sutin es la directora sectorial de Administración y Servicios de INACAP. Según la académica, la razón detrás de la alta empleabilidad de estos profesionales radica en que “los administradores públicos cumplen un rol clave en el funcionamiento del Estado, gestionando los procesos que hacen posible que las políticas públicas se transformen en bienes y servicios que llegan efectivamente a las personas. En su quehacer diario participan en áreas como planificación, presupuesto, gestión de personas, operaciones y control de gestión, tanto a nivel nacional como regional y local”.

    Según Sutin, el campo laboral va desde ministerios, servicios públicos, municipalidades, gobiernos regionales hasta empresas y corporaciones públicas, y también el sector privado. Su alta empleabilidad, destaca la académica, “responde a un proceso sostenido de modernización del Estado chileno desde los años 90. Hoy los organismos públicos requieren profesionales que, además de comprender la complejidad del Estado moderno, tengan habilidades digitales y manejo de herramientas tecnológicas”.

    ¿Qué ocurre con las de ingeniería? La carrera de Ingeniería Industrial, impartida por instituto profesional es otra de las profesiones con alta oferta laboral: alcanza un 94,3% de empleabilidad al primer año.

    Para Manuel Morales, subdirector de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales de Duoc UC, “el ingeniero industrial es hoy uno de los perfiles más versátiles y demandados en el mercado laboral”.

    Según Morales, “su campo de acción abarca prácticamente todos los sectores productivos, desde la manufactura, la logística y la minería, hasta la banca, el retail, la salud y los servicios tecnológicos. Se especializa en diseñar, optimizar y gestionar sistemas productivos y de servicios, buscando siempre aumentar la eficiencia, reducir costos y mejorar la calidad”.

    Su perfil, de acuerdo a Morales, posee “una mirada analítica, curiosa y orientada a la solución de problemas. Es una carrera ideal para quienes disfrutan comprender cómo funcionan los sistemas desde una línea de producción hasta una cadena logística global y buscan permanentemente mejorar su desempeño”, asegura.

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur