Es la carrera con más matrícula en el país: ¿cuánto cuesta estudiar Psicología?

Psicología es la carrera con mayor matrícula del sistema de educación superior chileno. Su amplia oferta, presencia territorial y diversidad de instituciones la han convertido, desde hace años, en una de las principales puertas de entrada a la universidad, aunque con escenarios muy distintos en términos de costos, exigencias de ingreso y proyección laboral.

Estudiar Psicología en Chile presenta una amplia dispersión de precios. Según datos del buscador de carreras de MiFuturo, los aranceles anuales pueden ir desde los $3.051.000 hasta valores que superan los $8.380.000, dependiendo de la institución, la modalidad y la sede. En algunos programas, el arancel también se expresa en UF, alcanzando valores cercanos a las 240 UF anuales.

A diferencia de carreras como Medicina, Psicología no tiene un rango de precios homogéneo. La existencia de programas diurnos, vespertinos y semipresenciales amplía las alternativas de acceso, pero también introduce diferencias significativas en los costos totales de la carrera.

Cuántos programas de Psicología existen

Psicología es una de las carreras con mayor oferta del sistema universitario. Actualmente se imparte en 134 programas a nivel nacional, distribuidos en 49 universidades, lo que da cuenta de una presencia extendida en prácticamente todo el país.

Esta amplia oferta se traduce también en un alto número de vacantes. En total, Psicología ofrece 12.618 cupos a nivel nacional, una cifra muy superior a la de carreras altamente selectivas y que explica su masividad en el ingreso anual.

La combinación de numerosos programas, múltiples modalidades y una amplia red institucional posiciona a Psicología como una carrera de acceso amplio, pero también altamente competitiva en términos de inserción laboral.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Qué piden las universidades para postular a Psicología

Como todas las carreras universitarias, Psicología pondera obligatoriamente NEM, Ranking de Notas, PAES de Lenguaje y PAES de Matemática. En general, estas cuatro componentes concentran la mayor parte del puntaje de postulación.

A diferencia de carreras científicas o de la salud, Psicología no suele exigir la PAES de Ciencias como prueba adicional obligatoria, y el peso relativo de Matemática tiende a ser menor. Esto configura un perfil de ingreso más amplio y diverso, coherente con la heterogeneidad de programas e instituciones que imparten la carrera.

Matrícula de Psicología: una carrera masiva

Psicología es la carrera con mayor matrícula de primer año del sistema universitario chileno. En 2025, 11.559 estudiantes ingresaron a primer año, superando a Derecho (10.202), Ingeniería Comercial (10.003) y Enfermería (7.588).

Este patrón no es nuevo. Desde 2008, Psicología se mantiene, junto a Derecho, Ingeniería Comercial y Enfermería, entre las cuatro carreras que concentran mayor cantidad de estudiantes de primer año, consolidando su carácter masivo dentro del sistema.

Ingresos promedio de los titulados en Psicología

Los ingresos de los titulados en Psicología muestran una evolución gradual y acotada en el tiempo. Según datos del buscador de carreras de MiFuturo, el ingreso promedio bruto mensual alcanza los $998.896 al primer año de titulación y llega a $1.395.488 al quinto año de ejercicio profesional.

La dispersión de ingresos es un rasgo relevante de esta carrera. Mientras el ingreso mediano se sitúa en torno a los $880.598 al primer año, el 10% de mayores ingresos supera los $1.504.984 en el mismo período. Al quinto año, el percentil superior alcanza los $2.066.010 mensuales, lo que refleja trayectorias laborales muy distintas entre los titulados.

Este comportamiento confirma que, en Psicología, los ingresos dependen fuertemente del tipo de inserción laboral, la especialización y la trayectoria profesional posterior al egreso.

Empleabilidad al egreso

La empleabilidad en Psicología presenta un comportamiento más tensionado que en carreras altamente selectivas. Al primer año de egreso, el 61,6% de los titulados se encuentra empleado, cifra que aumenta al 77,9% al segundo año.

En las cohortes más recientes, la empleabilidad al primer año alcanza un 78,0% en 2024, mientras que al segundo año se sitúa en 76,6%. Si bien estas cifras muestran una mejora respecto de años anteriores, siguen reflejando un proceso de inserción laboral más lento y competitivo, especialmente en los primeros años tras la titulación.