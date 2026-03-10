SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Uno de los institutos profesionales más grandes del país lanza más de 30 carreras gratis

    Automatización, robótica, informática, ciberseguridad, telecomunicaciones, energía, minería, logística y construcción, entre otras, son las áreas incluidas en las becas que están implementando las 29 sedes de Inacap para personas mayores de 50 años y para mayores de 60 años.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Beca dorada de Inacap.

    Toda su vida ligada al campo, tras jubilar, Luz Marina Ravest (64 años) decidió dedicarse a trabajar la tierra y comenzó plantando almendros y paltos en un terreno familiar en Coltauco, en la en la provincia de Cachapoal. Sin embargo y como su proyecto no había dado los resultados que esperaba, al día siguiente que se enteró de la existencia de la “beca dorada” de Inacap se matriculó en la carrera de Técnico Agrícola en la sede Rancagua de esta institución técnico profesional.

    Luz Marina Ravest se matriculó en la carrera de Técnico Agrícola en la sede Rancagua de Inacap.

    “Decidí que me enfocaría en el campo, y si bien tengo algunos conocimientos básicos, espero que esta carrera me entregue nuevas herramientas, principalmente tecnológicas e innovadoras para que mi proyecto sea todo un éxito “, asegura la beneficiaria de la primera versión de la beca dorada de Inacap -que permite estudiar completamente gratis-, la que contempla 34 carreras técnicas (cuatro semestres) en formato diurno y vespertino, impartidas en sus 29 sedes a lo largo del país. Y para persona cuya edad fluctúa entre los 50 y los 59 años, la institución entrega la “beca plateada”, la que descuenta el 50% de las mensualidades. Las áreas que contemplan ambas becas incluyen automatización, robótica, informática, ciberseguridad, telecomunicaciones, energía, minería, logística y construcción, entre otras.

    Becas de Inacap y sus más de 30 carreras gratis

    En la puerta norte del país, en Arica, Nancy Ayala (62 años) también sigue los pasos estudiantiles de Luz Marina. Nancy trabajó toda su vida como educadora de párvulos, pero por temas personales tuvo que jubilarse hace un tiempo, aunque mantiene las ganas de seguir aportando y generando ingresos.

    Nancy Ayala comenzó a estudiar la carrera de Diseño digital y Web en la sede de Inacap de Arica.

    Se enteró de la beca dorada por uno de sus hijos, y “como estaba aprendiendo a hacer diseños digitales y papelería a través de YouTube, sentí que la carrera de Diseño digital y Web era perfecta para mí. Sé que la digitalización es el futuro y hay que ponerse en onda con los nuevos tiempos. Las personas mayores tenemos que aprovechar esta oportunidad, nos abre un mundo para adquirir nuevos conocimientos y herramientas para seguir siendo autónomos económica y socialmente”, dice Nancy.

    En tanto, en la sede Santiago Sur de Inacap, Carlos Fasching (70 años) se mueve con entusiasmo. Acaba de ingresar a estudiar Técnico en Climatización y Refrigeración. Con 40 años de matrimonio y cuatro hijos, se enteró de este beneficio cuando uno de ellos le mandó el link. “Tengo muchas expectativas de volver a estudiar, me siento súper activo y estoy seguro de que todavía puedo entregar mucho más en una carrera que me dará independencia y una oportunidad laboral, ya que cada día la gente necesita ayuda técnica”, sostiene.

    Ricardo Rojas comenzó a estudiar Técnico en Telecomunicaciones y Servicios Digitales en la Sede de Inacap de Antofagasta.

    También en el área tecnológica, pero en telecomunicaciones, Ricardo Rojas (68 años) dice que está convencido de que el conocimiento no tiene edad, y que cada día es una oportunidad para crecer. Hace unos días comenzó a estudiar Técnico en Telecomunicaciones y Servicios Digitales en la Sede de Inacap de Antofagasta. Reflexiona que eligió esta carrera porque “siempre he estado interesado en el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. Sé que la necesidad de expertos en este campo es creciente, y es un área que necesita atención urgente. Si no nos aventuramos a explorar nuevas oportunidades, nunca sabremos de lo que somos capaces”.

    El rector de Inacap, Lucas Palacios, está feliz con esta iniciativa que se enmarca en el 60 aniversario de la institución de educación superior técnico profesional. “Sabemos que muchas personas han postergado el sueño de estudiar; por eso decidimos abrir un camino para que lo puedan concretar, con oportunidades reales y sin barreras económicas, en una institución de excelencia, innovadora y tecnológica. El futuro de Chile también se escribe con la experiencia, la motivación y el talento de quienes tienen 50, 60 años o más”, aseguró.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónEducaLTEducación técnicaInstituto profesionalInacap

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    Canciller de Ucrania se reúne con Kast, lo invita a su país y le expone sobre guerra con Rusia

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas
    Chile

    Llaman a evacuar sectores de San Antonio por avance de incendio forestal cercano a viviendas

    Canciller de Ucrania se reúne con Kast, lo invita a su país y le expone sobre guerra con Rusia

    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde
    Negocios

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    FoodCorp anticipa demanda contra Chile por Ley de Fraccionamiento Pesquero y se suma a arremetida judicial del sector

    Las tres medidas urgentes que el expresidente de Colombia Iván Duque recomendó a Kast

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    Tendencias

    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U
    El Deportivo

    “Posición natural producto de la acción”: los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U

    Champions League: Liverpool cae por la mínima en su visita a Galatasaray y deja todo abierto para la vuelta de octavos

    En vivo: Barcelona visita a Newcastle por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: “No agredí a nadie”

    300 toneladas de metal, cañones y una campana gigante: cómo se armó el escenario de AC/DC para su show en Chile

    Cinco libros para entrar en el universo de Alfredo Bryce Echenique

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos
    Mundo

    El Pentágono afirma que Irán “está solo y perdiendo” la guerra y anuncia el día “más intenso” de bombardeos

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo