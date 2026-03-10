Uno de los institutos profesionales más grandes del país lanza más de 30 carreras gratis

Toda su vida ligada al campo, tras jubilar, Luz Marina Ravest (64 años) decidió dedicarse a trabajar la tierra y comenzó plantando almendros y paltos en un terreno familiar en Coltauco, en la en la provincia de Cachapoal. Sin embargo y como su proyecto no había dado los resultados que esperaba, al día siguiente que se enteró de la existencia de la “beca dorada” de Inacap se matriculó en la carrera de Técnico Agrícola en la sede Rancagua de esta institución técnico profesional.

“Decidí que me enfocaría en el campo, y si bien tengo algunos conocimientos básicos, espero que esta carrera me entregue nuevas herramientas, principalmente tecnológicas e innovadoras para que mi proyecto sea todo un éxito “, asegura la beneficiaria de la primera versión de la beca dorada de Inacap -que permite estudiar completamente gratis-, la que contempla 34 carreras técnicas (cuatro semestres) en formato diurno y vespertino, impartidas en sus 29 sedes a lo largo del país. Y para persona cuya edad fluctúa entre los 50 y los 59 años, la institución entrega la “beca plateada”, la que descuenta el 50% de las mensualidades. Las áreas que contemplan ambas becas incluyen automatización, robótica, informática, ciberseguridad, telecomunicaciones, energía, minería, logística y construcción, entre otras.

En la puerta norte del país, en Arica, Nancy Ayala (62 años) también sigue los pasos estudiantiles de Luz Marina. Nancy trabajó toda su vida como educadora de párvulos, pero por temas personales tuvo que jubilarse hace un tiempo, aunque mantiene las ganas de seguir aportando y generando ingresos.

Se enteró de la beca dorada por uno de sus hijos, y “como estaba aprendiendo a hacer diseños digitales y papelería a través de YouTube, sentí que la carrera de Diseño digital y Web era perfecta para mí. Sé que la digitalización es el futuro y hay que ponerse en onda con los nuevos tiempos. Las personas mayores tenemos que aprovechar esta oportunidad, nos abre un mundo para adquirir nuevos conocimientos y herramientas para seguir siendo autónomos económica y socialmente”, dice Nancy.

En tanto, en la sede Santiago Sur de Inacap, Carlos Fasching (70 años) se mueve con entusiasmo. Acaba de ingresar a estudiar Técnico en Climatización y Refrigeración. Con 40 años de matrimonio y cuatro hijos, se enteró de este beneficio cuando uno de ellos le mandó el link. “Tengo muchas expectativas de volver a estudiar, me siento súper activo y estoy seguro de que todavía puedo entregar mucho más en una carrera que me dará independencia y una oportunidad laboral, ya que cada día la gente necesita ayuda técnica”, sostiene.

También en el área tecnológica, pero en telecomunicaciones, Ricardo Rojas (68 años) dice que está convencido de que el conocimiento no tiene edad, y que cada día es una oportunidad para crecer. Hace unos días comenzó a estudiar Técnico en Telecomunicaciones y Servicios Digitales en la Sede de Inacap de Antofagasta. Reflexiona que eligió esta carrera porque “siempre he estado interesado en el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. Sé que la necesidad de expertos en este campo es creciente, y es un área que necesita atención urgente. Si no nos aventuramos a explorar nuevas oportunidades, nunca sabremos de lo que somos capaces”.

El rector de Inacap, Lucas Palacios, está feliz con esta iniciativa que se enmarca en el 60 aniversario de la institución de educación superior técnico profesional. “Sabemos que muchas personas han postergado el sueño de estudiar; por eso decidimos abrir un camino para que lo puedan concretar, con oportunidades reales y sin barreras económicas, en una institución de excelencia, innovadora y tecnológica. El futuro de Chile también se escribe con la experiencia, la motivación y el talento de quienes tienen 50, 60 años o más”, aseguró.