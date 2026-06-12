“Es prioritario, es urgente”: el rector de influyente universidad que defiende la inversión en conocimiento

El ingeniero Juan Carlos de la Llera Martin acaba de completar 15 meses como rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), una institución compleja, con acreditación de excelencia y una historia de 138 años, que la posicionan en los primeros lugares del país y de América Latina.

El exdecano de la Facultad de Ingeniería de la PUC —magíster y doctor de la U. de California, Berkeley—, además de tener un pasado exitoso ligado al tenis profesional, es mundialmente reconocido por sus investigaciones y aplicaciones en aislamiento sísmico y disipadores de energía.

De la Llera reconoce que conducir una institución como la PUC ha sido un desafío mayor y un aprendizaje constante. “Es muy distinto cuando tú entras al plano ejecutivo y tienes que darte cuenta de la enorme complejidad que tiene la Universidad Católica, con una riqueza y oportunidades increíbles”, afirma.

-Muchas personas sin título universitario consiguen empleos de muy buena calidad, y otros casos con formación universitaria no logran incorporarse al mercado laboral. ¿Es pertinente contar con un título universitario hoy en día?

Por muchos años, las universidades hemos pensado que la empleabilidad está garantizada, sobre todo aquellas que tienen alta reputación y que prácticamente todos los estudiantes que salen de estas universidades van a conseguir empleo. Eso es una realidad que ya no es así en el resto del mundo. Si tú vas a Estados Unidos hoy día, es bien dramático lo que está sucediendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es auscultar con mayor precisión cuáles son las competencias y habilidades que están requiriendo las distintas industrias para rediseñar a nivel curricular lo que estamos ofreciendo. Eso va a tener que cambiar urgentemente, no sólo a la Católica, sino que en todo el sistema universitario. La flexibilidad curricular es una necesidad fundamental.

-Hace unas semanas, el presidente Kast relativizó la investigación científica. ¿Qué reflexión le merece esa mirada?

Es un comentario que no sólo tiene el presidente, lo tienen muchas personas en el mundo, que no necesariamente han visto qué significa la creación de conocimiento y cómo ese conocimiento finalmente es traducido y llega a la realidad y al beneficio de las personas. Uno puede mostrar casos donde esa crítica es razonable y es justa; y en otros casos en que es totalmente injusta. Por ejemplo, los teoremas que dieron origen a la inteligencia artificial son un par de teoremas matemáticos de los años 80, que probablemente nadie pensó que el entrenamiento de redes neuronales iba a conducir a lo que estamos viendo hoy día. Lo he dicho en todos los lugares, el conocimiento es lo único realmente que puede transformar a nuestra sociedad en un país desarrollado. Yo creo que no hay ninguna otra opción más allá de ese conocimiento. Está conectado directamente con la educación, evidentemente. Es el único camino. Ahora, dentro de esa actividad, uno invierte y es como cualquier fondo de riesgo.

-El tema es si Chile debe hacer ese esfuerzo de inversión, si tenemos la capacidad y si debe ser prioritario.

Ahí no tengo ninguna duda. Es prioritario, es urgente. Y es justamente cuando los países se encuentran entrampados en su desarrollo, cuando tienen que levantar la cabeza y decir: ¿Qué es lo que me puede sacar de esto? La gestión propia de ese estancamiento no te va a resolver el problema de fondo. Los países sólo se desarrollan a través de ser capaces de mover esa frontera del conocimiento y de ser relevantes para el resto del mundo. Los países compiten entre ellos sin que se den cuenta por estas ventajas innovadoras que tienen que ser sostenibles en el tiempo y que provienen principalmente del conocimiento. Aquel país que renuncia al conocimiento, y lo podría afirmar muy fuertemente, renuncia a su desarrollo. El tema de la educación superior, que conduce a la creación de conocimiento, es central y ahí tiene que estar la prioridad, a pesar de que nos duela, porque si sacrificas eso hoy, el impacto lo vas a ver en 20, en 30 años sin un desarrollo adecuado para nuestro país.