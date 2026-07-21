Estas son las carreras con mejores sueldos y más trabajo

No todas las carreras ofrecen el mismo equilibrio entre ingresos y oportunidades de empleo. Algunas destacan por sus remuneraciones, otras por la rapidez con que sus titulados encuentran trabajo y solo un grupo reducido consigue sobresalir en ambos indicadores.

Al cruzar datos oficiales del Sistema de Información de Educación Superior (SIES), se pueden identificar tres perfiles: las carreras con el mejor equilibrio entre empleabilidad e ingresos; las que alcanzan las mayores remuneraciones, pero en mercados laborales más selectivos; y las de alta empleabilidad, pero con rentas más moderadas.

Las ingenierías aplicadas y las carreras del área de la salud logran el mejor equilibrio entre sueldo y oportunidades de empleo. Las ingenierías de alta especialización concentran las mayores remuneraciones del sistema, pero con mercados laborales más selectivos. En tanto, las pedagogías y varias carreras técnicas destacan por su rápida inserción laboral, pero con remuneraciones más moderadas.

Ingenierías aplicadas y carreras de la salud

Este grupo de carreras son las únicas del sistema que logran combinar una empleabilidad superior al 90% durante el primer año con ingresos promedio sobre los $2 millones al quinto año de titulación. Más que pertenecer a un mismo ámbito disciplinario, todas responden a necesidades permanentes del mercado laboral. El grupo reúne perfiles tan diversos como Medicina, Química y Farmacia, Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería en Logística, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control, Administración Pública e Ingeniería en Seguridad Privada.

Carreras con Mejor balance empleabilidad y salarios.

“Estas carreras responden a necesidades estructurales del país y no a demandas pasajeras. Hoy las organizaciones requieren profesionales capaces de optimizar procesos, incorporar nuevas tecnologías, gestionar operaciones complejas y responder a mayores exigencias en seguridad y eficiencia. Además, son perfiles con una fuerte formación práctica, lo que facilita una inserción laboral más rápida y una progresión de ingresos sostenida”, explica Romina Cayumil, directora de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales de Duoc UC.

En Medicina, el equilibrio entre empleabilidad e ingresos responde a un déficit estructural de profesionales y a un proceso formativo más extenso que el de la mayoría de las carreras. “Dada la actual configuración de la población y el contexto epidemiológico, existe un déficit estructural de médicos en el sistema público de salud que cada año aumenta en lugar de disminuir. Muchos profesionales, además, al quinto año de titulados ya son especialistas o están próximos a serlo, lo que también explica que sus rentas sean más elevadas”, señala Antonio Orellana Tobar, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y presidente de Asofamech.

Ingenieros altamente especializados

Las mayores remuneraciones del sistema se concentran en Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Metalúrgica, Geología, Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil Industrial. Todas superan los $3 millones promedio al quinto año, pero presentan empleabilidades inferiores al 90%, reflejando mercados laborales altamente especializados, con una oferta de vacantes más acotada.

Carreras con mejores sueldos.

“Estos profesionales suelen desempeñarse en sectores estratégicos como la minería o asumir cargos de alta responsabilidad en la gestión de las organizaciones. Esa especialización explica sus altos niveles de remuneración. Sin embargo, la empleabilidad no es uniforme y depende de distintos factores, entre ellos la institución donde se formaron”, señala Karina Barbosa, vicedecana de Docencia y Formación Profesional de la Facultad de Ingeniería de la USACH.

La académica advierte que el aumento de instituciones que imparten estas carreras ha incrementado el número de egresados y, con ello, la competencia por los puestos de trabajo. A su juicio, la apertura de nuevos programas no siempre responde a las necesidades reales del mercado laboral, lo que termina afectando la empleabilidad de estos profesionales.

Menos sueldo, más empleo

En estas carreras, el principal atributo es la alta empleabilidad más que el nivel de ingresos. Todas las carreras de este grupo registran una empleabilidad igual o superior al 90% al primer año de titulación, aunque sus ingresos promedio al quinto año se mantienen por debajo de los $2 millones.

Carreras con alta empleabilidad y salarios medios.

Los datos muestran dos fenómenos distintos. Por una parte, aparecen perfiles vinculados a la industria, la automatización y la gestión pública, como Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial e Ingeniería en Gestión Pública. Por otra, cuatro pedagogías —Matemáticas y Computación, Educación Diferencial, Educación Básica y Ciencias—, que reflejan la demanda sostenida por docentes en determinadas especialidades.

“La alta empleabilidad de estas carreras refleja cambios estructurales de la economía chilena más que una situación coyuntural”, sostiene Nicolás Ocaranza, vicerrector académico de AIEP. Explica que la creciente automatización de sectores como la minería, la energía, la manufactura y la logística, junto con los procesos de modernización del Estado, están impulsando la demanda por profesionales con competencias técnicas, capacidad de gestión y resolución de problemas complejos. A su juicio, la inteligencia artificial no reducirá esa necesidad, sino que aumentará el valor de quienes sepan integrar estas nuevas tecnologías en su trabajo.

Desde el ámbito de la formación docente, Karen Alfaro, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, plantea que “más que intentar prever qué carreras tendrán o no futuro, el desafío es identificar áreas prioritarias de formación capaces de responder a los procesos de cambio”. En ese contexto, sostiene que las pedagogías mantienen un carácter estratégico para el desarrollo del país, ya que forman profesionales llamados a desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, el discernimiento, la empatía y la toma de decisiones.