SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    Cuando la innovación se vive, se aprende distinto

    En AIEP contamos con una ruta formativa con sello de innovación y emprendimiento, que entrega una plataforma concreta de instrumentos para que el estudiante viva una inmersión integral durante su formación.

    Por 
    Felipe Chaparro, AIEP*
    Felipe Chaparro, director nacional de Innovación y Emprendimiento de AIEP.

    Durante años pensamos la innovación como una asignatura: un ramo, un taller, una charla motivacional que dura noventa minutos y luego desaparece del día a día. Pero la innovación no se enseña como una fórmula matemática; se entrena y adopta, como se adquiere un hábito, y eso solo ocurre cuando el estudiante la aplica, practica y adapta en el mismo terreno donde después va a trabajar.

    Esa es la apuesta que venimos construyendo en la educación técnico-profesional: insertar la innovación de manera incremental en todo el proceso formativo, no como un anexo, sino como una forma de mirar los problemas y, sobre todo, de proponer soluciones. Cuando un estudiante de gastronomía rediseña de manera novedosa el flujo de un restaurante real; o uno de administración levanta un plan de negocios innovador para un emprendimiento de su barrio; o uno de tecnología automatiza con creatividad un proceso crítico de una pyme cercana, algo cambia: deja de ver la innovación como una palabra de moda y empieza a entenderla como una herramienta que él mismo puede activar. Ahí ocurre el verdadero empoderamiento: no el que se declara en un discurso, sino el que se experimenta resolviendo un problema real de forma innovadora y viendo su resultado.

    Ese contacto con el territorio es clave. La innovación que solo se explica en el aula rara vez sobrevive al primer día de trabajo; en cambio, la que se vive en conexión con entornos reales, junto a un emprendedor, una junta de vecinos o una empresa local, deja una huella distinta, porque el estudiante descubre en carne propia el poder de transformación y de generación de valor que tiene como profesional.

    En AIEP contamos con una ruta formativa con sello de innovación y emprendimiento, que entrega una plataforma concreta de instrumentos para que el estudiante viva una inmersión integral durante su formación, y que lo acompaña también como titulado. Un instrumento relevante de esta ruta son los Centros de Negocios Sercotec, política pública de la cual somos el operador más grande a lo largo del país con 13 centros, espacios donde miles de emprendedores y empresas de menor tamaño de diferentes regiones reciben asesoría profesional especializada. En estos espacios, estudiantes de las más diversas carreras viven la experiencia de crear valor, poniendo a prueba lo aprendido a través de proyectos de innovación disciplinares aplicados a problemáticas reales de los negocios, viendo de cerca sus dificultades y aportando soluciones concretas. No es una simulación: es innovación aplicada, con nombre, apellido y resultado.

    Este esfuerzo cobra otro sentido si se mira el contexto país. Chile lidera hoy el Índice Global de Innovación en América Latina, en el puesto 51 de 139 economías, gracias a fortalezas como su matrícula terciaria y su institucionalidad. Pero ese liderazgo regional convive con una brecha estructural: nuestra inversión en investigación y desarrollo bordea el 0,4% del PIB, lejos del promedio de la OCDE, que supera el 2,6%. Esa distancia no se cierra solo con recursos: se cierra si universidades, institutos, empresas, gremios y gobiernos locales deciden movilizarse juntos detrás de este pilar, entendiendo la innovación como una responsabilidad compartida por todo el ecosistema productivo del país.

    La educación técnico-profesional tiene un rol insustituible en esa tarea, porque forma a quienes estarán todos los días en la línea de producción, la sala de máquinas o liderando una pyme. Si logramos que esos profesionales tengan la capacidad de adoptar y adaptar la innovación como parte natural de su oficio, y no como un concepto abstracto, habremos dado un paso real hacia un país que no solo mida bien en los rankings, sino que transforme esas capacidades en resultados concretos de creación de valor para su gente.

    *Felipe Chaparro, director nacional de Innovación y Emprendimiento de AIEP.

    Más sobre:EducaciónEducaLTOpiniónAIEPInnovación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megarreforma es despachada en tercer trámite en la Cámara y pasa a comisión mixta

    Gendarmería inició poblamiento de 32 plazas disponibles en el ex penal Punta Peuco

    Megarreforma queda para agosto: Interior, Segpres y la Cámara frenan el tranco a Quiroz

    Los descargos de Calisto por “informes truchos” de exasesora: “Comprueba que Cárcamo y Graf no tienen reparos en falsificar evidencia”

    La sorpresiva reaparición de Mara Sedini que mantiene en alerta al oficialismo

    La acumulación de incomodidad del Partido Republicano con el protagonismo del PDG

    Lo más leído

    1.
    El rector que creó el himno de la universidad que hoy dirige: “Muchos estudiantes se preguntan si vale la pena hoy día ir a la universidad”

    El rector que creó el himno de la universidad que hoy dirige: “Muchos estudiantes se preguntan si vale la pena hoy día ir a la universidad”

    2.
    Estas son las carreras con mejores sueldos y más trabajo

    Estas son las carreras con mejores sueldos y más trabajo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Comienza el último plazo del Cupón de Gas: ¿Cómo utilizar el subsidio de $27 mil?

    Comienza el último plazo del Cupón de Gas: ¿Cómo utilizar el subsidio de $27 mil?

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Megarreforma es despachada en tercer trámite en la Cámara y pasa a comisión mixta

    Gendarmería inició poblamiento de 32 plazas disponibles en el ex penal Punta Peuco

    Pablo García no ve beneficios en prohibir el pago de interés sobre interés y advierte problemas para “todo el mundo”
    Negocios

    Pablo García no ve beneficios en prohibir el pago de interés sobre interés y advierte problemas para “todo el mundo”

    Cómo funcionará y cuáles serán los requisitos para acceder a la exención de las contribuciones a adultos mayores

    Exdirector médico de CLC se querella por apropiación indebida contra la clínica y su expresidente

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico
    Tendencias

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio

    Los reyes del mundo: los títulos y logros que encumbran a España como la potencia dominante del fútbol global
    El Deportivo

    Los reyes del mundo: los títulos y logros que encumbran a España como la potencia dominante del fútbol global

    Técnico de las Diablas desmenuza a los rivales de Chile en el Mundial: “El objetivo es ganarle a Japón y Australia”

    Daniel Garnero abrocha a uno de sus pilares: Jimmy Martínez extiende su vínculo con la UC

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS
    Cultura y entretención

    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

    Cage the Elephant vuelve a empezar: “Estar en la gira de Oasis nos sirvió de inspiración”

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    “Aquí no volverá a haber elecciones”: Las presiones y desafíos que enfrenta Daniel Ortega tras su polémica decisión
    Mundo

    “Aquí no volverá a haber elecciones”: Las presiones y desafíos que enfrenta Daniel Ortega tras su polémica decisión

    Estados Unidos asegura que Irán está “desesperado” por negociar y avisa de que si ataca Ormuz “golpeará 10 veces más fuerte”

    Revés para De la Espriella antes de asumir: eligen como presidente del Senado al candidato de Uribe tras recibir apoyo del partido de Petro

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer