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    La agonía silenciosa de los hospitales públicos

    Por 
    Osvaldo Artaza*
    La agonía silenciosa de los hospitales públicos

    Los hospitales públicos chilenos están llegando a una situación crítica: productividad estancada, listas de espera enormes y un costo por actividad que se encarece en relación con el privado. La salida más inmediata parece simple: seguir aumentando la compra de prestaciones a privados.

    Sin embargo, esa solución, aunque alivia los síntomas a corto plazo, no resulta sostenible en el tiempo. El grueso del gasto hospitalario público es prácticamente invariable: las remuneraciones —parte fundamental del presupuesto— se pagan íntegramente, exista o no producción adicional, se resuelva o no la lista de espera. Comprar a privados para descomprimir esas listas no elimina el gasto fijo, simplemente le suma un nuevo desembolso marginal. En otras palabras, terminaremos pagando doble, y si no se aborda el problema de raíz con una red pública que produzca más y mejor con lo que ya tiene, cada aumento de la compra a privados solo encarecerá el sistema.

    Martín Arrau

    Son bienvenidas, por cierto, las medidas de mejora de la gestión que se han venido anunciando en el marco regulatorio actual, pero son claramente insuficientes frente a la magnitud del problema. Chile necesita generar, con urgencia, las condiciones para un acuerdo político transversal que posibilite reformas estructurales: un modelo de atención común basado en la estrategia de atención primaria de salud para los sectores público y privado, bajo la rectoría efectiva del Ministerio de Salud; mecanismos de pago que transfieran riesgo a prestadores en ambos sectores y una nueva relación contractual con los médicos que incentive la productividad, y que supere el actual desacople entre las horas contratadas, la remuneración y los resultados; modernizar la gobernanza de las redes públicas y el estatuto administrativo, hoy incapaz de reconocer la complejidad de la gestión hospitalaria contemporánea; introducir tecnologías sanitarias solo bajo evaluación de costo-efectividad; y perfeccionar el sistema de Alta Dirección Pública a fin de dar sostenibilidad a los equipos directivos.

    Celebremos, entonces, cada esfuerzo honesto por hacer más eficiente la gestión hospitalaria con las reglas que tenemos hoy, pero no nos engañemos: sin las reformas estructurales que llevamos décadas postergando, seguiremos pagando más por lo mismo, mientras miles de chilenos siguen esperando.

    *Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas

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