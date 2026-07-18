Académicos del Observatorio sobre uso de IA en educación de Universidad de Las Américas capacitan a docentes de todo el país

En el marco del Plan Nacional de Inteligencia Artificial en Educación, el Ministerio de Educación desarrolló un ciclo de talleres orientado a promover el uso pedagógico, crítico y creativo de herramientas de inteligencia artificial en contextos educativos.

Los seis talleres estuvieron dirigidos a docentes interesados en integrar estas tecnologías en sus prácticas de aula y fueron impartidos por académicos del Observatorio sobre el uso de la IA en Educación (ObIA-Educ) y del Magíster en Educación con mención en Innovación para el Aprendizaje de la Facultad de Educación de Universidad de Las Américas.

Cristián Villegas, director del Observatorio, sostuvo que “herramientas como NotebookLM, los recursos digitales interactivos y los organizadores visuales permiten diseñar experiencias de aprendizaje más activas, pertinentes y significativas, sin perder de vista la reflexión crítica, la validación de la información y el rol central del profesorado”.

El ciclo contempló una ruta formativa progresiva, iniciada con el taller NotebookLM, orientado a explorar las posibilidades de esta herramienta para organizar, analizar y transformar información en distintos productos académicos y didácticos.

El programa también incluyó el ciclo Taller de Organizadores Visuales con IA, iniciado con la sesión “Fundamentos del pensamiento visual”, seguida de la sesión “Diseño e implementación estratégica” en donde se profundizó en la toma de decisiones pedagógicas asociadas al uso de organizadores gráficos apoyados por IA, mientras que la última sesión estuvo orientada al uso colaborativo de los organizadores gráficos.

En el contexto de los talleres, el académico Cristian Sepúlveda-Iribarra valoró la posibilidad de compartir con docentes de distintas regiones del país y mostrar, mediante ejemplos concretos, cómo esta herramienta puede apoyar la creación de recursos didácticos, guías, presentaciones y materiales imprimibles a partir de información curricular. Asimismo, destacó que la clave está en integrar estos recursos con criterios pedagógicos y sentido didáctico.

Los talleres permitieron abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva aplicada, ética y pedagógica. Las sesiones no solo presentaron herramientas digitales, sino que promovieron criterios de uso responsable, validación de información, revisión crítica de resultados y diseño intencionado de experiencias de aprendizaje.