SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    ¿Qué hacer con la IA en educación?

    Por 
    Ana Henríquez, U. de Las Américas*
    Ana Henríquez, académica del Observatorio IA de la Universidad de Las Américas.

    Diversas encuestas aplicadas en Chile y la región, coinciden en una cifra que ya no sorprende, pero sí interpela: alrededor del 80% de los estudiantes declara utilizar inteligencia artificial en sus procesos académicos. La tecnología no solicitó permiso, no esperó lineamientos institucionales, solo ingresó silenciosamente al aula.

    El debate oscila entre dos polos, por un lado, quienes ven en la IA la posibilidad de un aprendizaje acompañado, y quienes advierten un proceso de debilitamiento progresivo de las capacidades cognitivas, donde la eficiencia sustituye a la comprensión. En esa tensión se abre una pregunta: qué está ocurriendo con el aprendizaje cuando se incorpora esta tecnología sin sentido pedagógico.

    Un estudiante puede producir un texto coherente, resolver un problema complejo o estructurar un argumento sólido sin necesariamente comprender los fundamentos que lo sostienen. El resultado existe. El aprendizaje, en cambio, se vuelve incierto.

    Hechos recientes refuerzan esta constatación. En Argentina, el uso de dispositivos con IA en exámenes de residencia médica evidenció la posibilidad de simular competencia profesional en contextos de alta exigencia. En investigación, la inserción de instrucciones ocultas en artículos científicos para influir en evaluaciones automatizadas expone nuevas formas de manipulación, casos que muestran un uso deliberado con fines de fraude. Sin embargo, el fenómeno más extendido es menos visible y más profundo: la instalación progresiva de una ilusión de aprendizaje.

    La externalización de procesos cognitivos permite responder más rápido, producir más y avanzar con mayor fluidez, pero reduce la necesidad de comprender. El estudiante responde, pero no explica; produce, pero no transfiere. Investigaciones recientes muestran un patrón consistente: mejor desempeño inmediato con apoyo de IA, acompañado de una menor capacidad de resolución autónoma posterior. La delegación cognitiva emerge, así como un riesgo estructural.

    El problema, por tanto, no se resuelve mediante la intensificación de reglamentos o sanciones. Se sitúa en el diseño. Rediseñar implica introducir fricción cognitiva. Espacios donde el estudiante deba pensar sin asistencia, instancias de interacción guiada con IA y momentos donde se exija explicar, defender y transferir lo aprendido. La evaluación se convierte en evidencia progresiva del aprendizaje.

    La institución educativa enfrenta aquí una oportunidad estratégica. Repensar sus planes de estudio, sus metodologías y sus sistemas de evaluación para hacerlos coherentes con un entorno donde la inteligencia artificial es parte constitutiva del ejercicio profesional. No se trata de restringir su uso, sino de integrar esta tecnología con decisión pedagógica.

    La pregunta inicial se desplaza hacia un plano más exigente: qué decisiones está dispuesta a tomar la institución educativa para asegurar que el aprendizaje efectivamente ocurra y que la aprobación de asignaturas y la obtención de títulos continúen siendo evidencia válida del desarrollo de competencias pertinentes, capaces de sostener un desempeño profesional riguroso.

    *Ana Henríquez, académica del Observatorio IA de la Universidad de Las Américas.

    Más sobre:EducaciónEducaLTOpinión EducaIAInteligencia artificialUniversidad de las AméricasUdla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. PSG por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Barcelona por la Champions League

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros
    Chile

    Servicio Nacional de Migraciones emite alerta por estafas que ofrecen agilizar trámites migratorios a extranjeros

    Senador Bianchi (Ind.) por megarreforma del gobierno: “Cuando a algo le llaman Tutti Frutti, eso ya parte mal”

    “Escuelas protegidas”: comisión de Educación de la Cámara espera votar proyecto en general este miércoles

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”
    Negocios

    AFP Habitat vuelve a arremeter contra la reforma de pensiones y espera “modificaciones legales” en el “corto plazo”

    La deuda que estamos acumulando gracias a la IA

    Comité de Ministros aprueba proyecto Maratué y un ajuste a la Línea 7 del Metro

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina
    Tendencias

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo es el búnker militar que Trump quiere construir bajo su nuevo salón de baile en la Casa Blanca

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon
    El Deportivo

    El centenario de una leyenda: el eterno recuerdo de Jorge Robledo, el chileno que se transformó en ídolo de John Lennon

    Los descargos de Emiliano Endrizzi tras el grito de “bomba” en un avión

    Tras su peor racha en el equipo andaluz: Betis saca la voz para fijar su postura sobre el futuro de Manuel Pellegrini

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana
    Cultura y entretención

    Renato Münster asume como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana

    Gloria Benavides corona siete décadas de trayectoria con el premio Figura Fundamental de la Música Chilena

    De Oasis a Iron Maiden: qué artistas entran al Salón de la Fama del Rock and Roll este 2026

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein
    Mundo

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

    Tras el ataque de Trump, el Papa honra a santo argelino que denunció las guerras: “Dios no está con los prepotentes ni los soberbios”

    Macron pide a Trump y Pezeshkian retomar las negociaciones iniciadas en Islamabad y evitar una nueva escalada

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición