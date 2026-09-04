Tiene 113 mil estudiantes en 19 sedes: quién es el nuevo rector al mando de Duoc UC

Arquitecto y profesor de la Universidad Católica, donde se desempeñó como vicerrector Académico, entre otros cargos; exjefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; director del Centro UC de Innovación en Madera, además de haber ocupado cargos de liderazgo gremial en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA). Esta es parte de la trayectoria de Juan José Ugarte, el nuevo rector de Duoc UC , uno de los institutos profesionales más grandes del país, con 113 mil alumnos en sus 19 sedes ubicadas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Biobío, Araucanía y Los Lagos, además de su alcance global a través de Duoc UC Online .

Ugarte inició esta semana su rol como máxima autoridad de Duoc UC, nombramiento que marca el comienzo de una nueva etapa institucional que buscará fortalecer el aporte de la formación profesional y técnica superior al desarrollo de las personas, las empresas y el país.

La ceremonia, presidida por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola; y la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, además de líderes empresariales, integrantes del Consejo Directivo de Duoc UC, junto a colaboradores, docentes y estudiantes.

Durante su intervención, el nuevo rector planteó que frente a las transformaciones que están redefiniendo el futuro del trabajo y las habilidades que serán necesarias en los próximos años, la formación profesional y técnica superior tendrá una oportunidad histórica para impulsar nuevas capacidades y talentos.

“El impacto de la inteligencia artificial, automatización y cambio en los modelos productivos requiere de un nuevo modelo formativo que combine especialización profesional y técnica avanzada, con habilidades transversales que permitan esa flexibilidad en las trayectorias laborales. En ese contexto, debemos atrevernos a repensar la educación técnico-profesional para aportar a la transformación de Chile”, sostuvo Ugarte.

José Humberto Sepúlveda, secretario general y director de cumplimiento de Duoc UC; María Paz Arzola, ministra de Educación; Juan José Ugarte, rector de Duoc UC; Juan Carlos de la Llera, rector de la PUC; y Francisco Gallego, presidente del Consejo Directivo de Duoc UC.

Entre los desafíos estará impulsar una formación cada vez más pertinente, flexible y conectada con las necesidades del mundo productivo y de los territorios, vinculación que será un componente estratégico del proyecto institucional, por su aporte directo a la formación y al desarrollo formativo de los estudiantes.

En tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que la educación técnico profesional “tiene el potencial de vincularse con el mundo productivo y de esa forma aportar no solamente a la educación, sino que también a la productividad. El que hoy se congregue tanta gente en torno a este hito es una evidencia del aporte que hace Duoc UC al país”.

Por su parte, el rector UC, Juan Carlos de la Llera, destacó la complementariedad entre ambas instituciones y la necesidad de responder coordinadamente a transformar Chile, señalando que tanto “la Universidad y Duoc UC tienen que estar muy atentos a lo que está pasando hoy día con el mundo laboral, tenemos que estar coordinados para saber leer, entender y anticiparnos al futuro”.

La nueva etapa institucional de Duoc UC estará orientada por el Plan Estratégico 2026-2030, que busca fortalecer el impacto de Duoc UC en la trayectoria educativa de sus estudiantes, ampliar su conexión con el entorno y continuar consolidando a la institución como un actor relevante para el desarrollo del país desde la formación profesional y técnica superior.