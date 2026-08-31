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    Vivió en el Sename, escribió un libro y ahora estudia ingeniería mientras trabaja en una gran minera

    La de Juan Araya Veas es una historia inspiradora, de resiliencia, de vencer al abandono que muchos niños y adolescentes han vivido en carne propia. Juan tuvo la valentía para enfrentar todos los estereotipos, formó una familia y decidió estudiar online en IACC mientras se desempeña en Minera Spence, de BHP, cerca de Antofagasta.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Juan Araya en una residencia del Sename en Arica.

    Juan Araya Veas (32 años) decidió dejar testimonio escrito de su historia en un libro que demoró años en terminar: Del Sename a la vida que siempre soñé (Editorial Filzic, 2026). En la contraportada, se resume parte de la trama: “Es la historia real de un niño que creció enfrentando el abandono, la violencia, la pobreza y el paso por el sistema de protección infantil en Chile (el Sename). Desde muy pequeño aprendió a sobrevivir en un mundo donde la seguridad, el cariño y la estabilidad parecían privilegios lejanos. Entre hogares, carencias y heridas emocionales profundas, su vida parecía destinada a repetir los mismos ciclos de dolor que marcaron a generaciones antes que él”.

    Juan Araya Veas, estudiante de ingeniería en Minas de IACC.

    Sin embargo, esta no es una historia sobre la derrota. Es el relato de un joven que, enfrentando la ansiedad, las crisis de pánico, el TDAH, los errores y sus propios miedos, decidió romper con el pasado para construir un futuro diferente: a los 19 años decidió radicarse en Antofagasta, donde conoció a Tiare, su esposa, y luego vendría su pequeño hijo Agustín.

    A través del amor, la paternidad, el trabajo, la educación y la perseverancia, fue encontrando el camino hacia aquello que alguna vez creyó imposible: una familia unida, un hogar propio, estabilidad emocional y la paz que tanto buscó durante años”, afirma la editorial que decidió financiar este libro.

    Mientras trabaja por turnos en Minera Spence, de BHP, al interior de Antofagasta, donde fue acogido hace siete años sin experiencia, y motivado por su supervisor, Juan se tituló hace unos años de Técnico en Procesos Mineros, pero decidió seguir escalando en su formación: hoy estudia ingeniería en Minas en IACC, en modalidad online.

    Juan Araya en la faena de Minera Spence, de BHP.

    “El instituto me ayudó bastante en mi crecimiento académico. Fui aprendiendo muchas cosas de la minería que no sabía y empecé a ver todo más técnico en mi trabajo”, señala Juan, y agrega que “la modalidad online ha sido clave. Como trabajo por turnos en minería puedo conectarme a la hora que puedo. Yo mismo me hago el horario para estudiar y sacar mis ramos adelante”.

    Y respecto de su libro, Juan dice que “quise dejar un testimonio para mi hijo, para mi familia y para todas las personas que alguna vez sintieron que su pasado definía su futuro. Es posible romper ciclos, sanar heridas y construir una historia diferente”.

    Titulada en Chile desde Nueva Zelanda

    Catalina Morales, titulada en IACC.

    Cuando Catalina Morales salió del colegio en Viña del Mar, quería seguir estudiando, pero su vida tomó otro rumbo: viajó a Nueva Zelanda para trabajar y conocer otro país. A más de 9 mil kilómetros de Chile y con 16 horas de diferencia horaria, pensó que continuar una carrera sería difícil. Entonces, recordó que su padre había estudiado en el Instituto Profesional IACC mientras trabajaba y comenzó a investigar si también podía hacerlo.

    “Quería superarme. Busqué, hablé con mis papás y les comenté que quería estudiar igual que él para poder compatibilizarlo con el trabajo y el turisteo”, cuenta. Así inició Técnico en Administración de Empresas online, organizando sus tiempos entre trabajo, viajes y estudios. Finalmente, logró titularse desde Nueva Zelanda.

    Para Catalina, la formación también abrió oportunidades profesionales. De regreso en Chile, realizó su práctica en el Servicio Nacional de Aduanas, experiencia que le permitió acercarse al mundo del Ministerio de Hacienda, generar lazos y fortalecer su desarrollo laboral.

    “Lo que más me gustó de estudiar en IACC fue el acompañamiento. Siempre tuve muy buenos consejeros para resolver mis consultas, incluso con más de 16 horas de diferencia. Llegando a acuerdos, pude cumplir con todo lo que se pedía”, agrega.

    Democratizar la educación

    Oscar Iriani, rector interino y vicerrector Académico de IACC, explica que “durante décadas, la distancia y los horarios fueron barreras para acceder a la educación superior. Democratizar la educación significa eliminar esas limitaciones, y eso es lo que hemos construido en nuestro instituto durante más de 18 años: un modelo 100% online, pensado para quienes trabajan y tienen responsabilidades familiares, con flexibilidad real y una exigencia académica que no se transa. Hoy, el lugar donde una persona vive o el tiempo del que dispone ya no tienen por qué ser un obstáculo para avanzar y desarrollarse profesionalmente”, puntualiza

    A través de Smart Flex, la institución organiza el aprendizaje en ciclos compatibles con la vida real, permitiendo avanzar con una carga académica ordenada. A eso se suma un modelo de acompañamiento con consejeros, apoyo académico, seguimiento permanente y orientación socioafectiva.

    Más sobre:EducaciónEducaLTIACCSenameSpenceIngenieríaHistorias que inspiran

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