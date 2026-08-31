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    Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para ambos imputados en caso de Makarena Tolosa

    La defensa de los acusados pidió dejar sin efecto la prisión preventiva dictada por el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, a lo que la Fiscalía se opuso.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para los dos imputados por el secuestro con homicidio de Makarena Tolosa, luego del recurso que presentó la defensa.

    Los dos presuntos autores del secuestro con homicidio, desaparecida en Pudahuel desde mayo, están cumpliendo la medida cautelar desde el 23 de agosto.

    La defensa de los imputados, identificados como los tíos de la víctima, Orlando (49) y Francisco (55), pidió dejar sin efecto la prisión preventiva dictada por el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, a lo que la Fiscalía se opuso.

    Tras escuchar los alegatos de ambas partes, la Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de ambos imputados.

    Ambos sujetos fueron detenidos luego de que la Fiscalía Occidente los situara junto a Makarena el 8 de mayo, durante las horas previas a su desaparición. La mujer también habría enviado un audio a una amiga, donde indicó que se encontraba junto a los dos hombres.

    “Makarena va al domicilio, a nuestro juicio, engañada, bajo el pretexto de que se le iba a hacer entrega de un teléfono celular que ella había solicitado o que se le había ofrecido”, explicó el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, en la formalización.

    Según relató el persecutor, los hombres le dieron a consumir alcohol y drogas cuando se reunieron, luego la llevaron engañada en dirección a Cerro Navia. “Posteriormente, venciendo su voluntad, la privan de libertad, la matan y ocultan su cuerpo”, detalló el fiscal.

    La principal hipótesis del Ministerio Público apunta a un secuestro con posterior homicidio. “Ellos, concertados, hacen desaparecer el cuerpo de Makarena luego de haberle dado muerte”, reforzó Pastén.

    Más sobre:Makarena TolosaPDIFiscalíaCorte de ApelacionesPrisión Preventiva

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