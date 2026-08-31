IA en la minería: déficit de trabajadores especializados impulsa su uso para conectar talento y empresas

La minería chilena enfrenta un desafío de capital humano que podría condicionar su capacidad de expansión durante la próxima década. De acuerdo con el Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería 2025-2034, elaborado por la Alianza CCM-Eleva, el sector requerirá incorporar cerca de 37 mil nuevos trabajadores hacia 2034, principalmente en cargos técnicos asociados a operación, mantenimiento y nuevas tecnologías.

La reactivación de proyectos y la ampliación de faenas ya han elevado la demanda por operadores de maquinaria, técnicos y especialistas con experiencia y certificaciones vigentes, en un mercado donde la oferta de trabajadores calificados avanza a un ritmo menor.

“Hoy el desafío ya no es solo atraer postulantes, sino encontrar talento altamente especializado. Vemos una demanda sostenida por operadores y técnicos con certificaciones vigentes, experiencia comprobable en equipos específicos y capacidad de adaptarse rápido a los estándares de cada faena. Son perfiles que toman años en formarse, y hoy varias operaciones compiten por ellos al mismo tiempo”, explica Juliette Le-Cerf, Key Account Manager de Minería de la empresa de Recursos Humanos Adecco Chile.

La reactivación simultánea de distintos proyectos ha intensificado la competencia entre compañías por estos perfiles. A ello se suma el nivel de exigencia de los procesos de selección, que incluyen la validación de certificaciones, entrevistas técnicas, evaluaciones y una revisión detallada de la documentación necesaria para ingresar a una faena.

“Las empresas han elevado sus estándares, porque una mala contratación puede tener consecuencias serias para la operación y, sobre todo, porque detrás de cada decisión de selección hay personas cuya integridad depende de que ese proceso se haga bien. En minería, la seguridad no es un formalismo ni una casilla que marcar, es la razón de fondo que obliga a ser mucho más rigurosos en cada etapa del proceso de selección”, señala Le-Cerf.

La falta de personal especializado también puede tener consecuencias económicas: equipos detenidos, retrasos operacionales y dificultades para mantener la continuidad de una faena. A esto se suma que los procesos de incorporación pueden extenderse por varias semanas, aumentando el riesgo de perder candidatos durante el proceso.

IA y brechas de talento

Mientras la minería incorpora nuevas tecnologías a sus operaciones, la inteligencia artificial también comienza a utilizarse en la gestión del capital humano, con herramientas orientadas a agilizar procesos, identificar competencias y mejorar la conexión entre las necesidades de las empresas y los trabajadores disponibles.

En este contexto, Teamwork, APRIMIN, el Consejo de Competencias Mineras (CCM) y SONAMI impulsaron entre el 24 y el 27 de agosto, en el marco del Mes de la Minería, el Hub de Empleabilidad Miner-IA, una plataforma virtual y gratuita que busca conectar empresas y trabajadores mediante Inteligencia Artificial.

La iniciativa permitió que compañías mineras y proveedoras hayan publicado sus vacantes y oportunidades de práctica, mientras técnicos, profesionales y estudiantes de todo Chile pudieron postular. Uno de sus principales componentes fue el sistema de Match Inteligente, que analizó la compatibilidad entre los perfiles de los postulantes y los requisitos de cada cargo.

“La minería está viviendo una transformación que exige nuevas competencias y procesos de selección cada vez más ágiles. La Inteligencia Artificial nos permite conectar de manera más eficiente a las empresas con el talento que necesitan, pero también democratizar el acceso a oportunidades laborales para personas de todas las regiones del país. Con este Hub quisimos facilitar ese encuentro y contribuir al desarrollo del capital humano que requiere una industria estratégica para Chile”, señala Gonzalo Rivera, gerente general de Teamwork.

Rivera agrega que “la iniciativa buscó acercar a las empresas con candidatos de distintas regiones del país mediante herramientas tecnológicas que optimizan los procesos de selección y promueven una vinculación más eficiente entre oferta y demanda laboral”.