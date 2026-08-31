Lucha de dos: Barcelona golea a Rayo Vallecano y alcanza a Real Madrid en el liderato de LaLiga

LaLiga volverá a ser una lucha de a dos, tal como temporadas anteriores. Barcelona goleó 5-2 a Rayo Vallecano, resultado expresivo para lo que ocurrió en el Campo Nou, para alcanzar los 9 puntos en tres partidos para el liderato del campeonato, los mismos que tiene Real Madrid.

Claro que las diferencias entre ambos planteles se hicieron más que evidentes. Antes de los 10 minutos, los catalanes ya se habían acercado con peligro al arco madrileño, pero Raphinha y tampoco el centro medido de Lamine Yamal pudieron hacer la diferencia.

Sin embargo, el elenco capitalino encontró la manera de explotar las pocas ventajas que otorga el cuadro culé. A los 12 minutos, Álvaro ganó la espalda de Jules Koundé y centró preciso para Camello, quien fusiló al meta Joan García para el Rayo.

La apertura del marcador no hizo más que encender a los locales. En una ráfaga de dos minutos, los dirigidos de Hansi Flick pusieron las cosas en su lugar, de acuerdo con lo que pasaba en el Camp Nou. A los 19’, Raphinha logró ponerse frente al arco para lograr el empate parcial.

Instantes más tarde, Lamine supo capitalizar el desconcierto de los capitalinos. A los 21 minutos, la gran figura del Barça ensayó un potente disparo que se coló en el medio del arco, para así dejar sin reacción al meta Cárdenas.

Con la ventaja a su favor, el equipo culé se dedicó a administrar esa diferencia, mas nunca renunció al ataque. Pedri y tampoco Anthony Gordon pudieron ajustar la mira. Incluso, en el final de la primera parte, Koundé logró superar al meta del Rayo, pero su gol fue anulado por posición de adelanto.

Remate

El tiempo complementario no apagó la intensidad del equipo culé, el cual se presentaba de una manera más asidua al arco contrario. A los 51’, el campeón volvió a golpear, esta vez gracias a una jugada colectiva que acabó con un centro atrás de Gordon y el autogol de Florian Lejeune.

Sin embargo, el atrevimiento de los catalanes era una invitación constante para su oponente. De esa manera lo entendió Camello, quien consiguió el segundo descuento madrileño tras definir un centro desde la izquierda.

Incluso, instantes más tarde, los madrileños estuvieron muy cerca del empate. El portero Joan García dio el rebote y Camello estuvo presto a la insistencia. Sin embargo, el pecho de Pau Cubarsí evitó la catástrofe en la Ciudad Condal.

En los minutos finales, el Barça supo terminar la faena. A los 71’, Raphinha aprovechó una gran habilitación de Gordon para dejar el marcador 4-2. Cuando el duelo se iba, el ajustado remate de Lamine Yamal permitió la quinta cifra culé para alcanzar el liderato de LaLiga junto a Real Madrid.