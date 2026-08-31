Ingresos fiscales registran su mayor alza en el año gracias a tributación minera y gasto público se contrae en julio

José Pablo Gómez, titular de la Dipres, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

El informe de ejecución fiscal de julio reveló que los ingresos fiscales registraron una fuerte alza de 15,8%, siendo su mayor aumento en lo que va del año.

De acuerdo al informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el resultado del mes estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de la tributación del resto de contribuyentes y de la gran minería privada, así como por las rentas de la propiedad.

Así, en el detalle, la tributación del resto de contribuyentes creció 8,1%. El resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de los pagos provisionales mensuales del impuesto a la renta (10,9%) y, en menor medida, por la mayor recaudación de IVA. Con ello, la tributación del resto de contribuyentes alcanzó una variación acumulada prácticamente nula a julio, frente a la caída de 1,4% registrada al cierre del primer semestre.

La tributación de la gran minería privada aumentó 79,0% real anual, acumulando un crecimiento de 41,9% en el año. El resultado continúa favorecido por los elevados precios del cobre y por la mayor recaudación asociada al royalty minero, manteniéndose como el principal impulsor del crecimiento de la recaudación tributaria durante 2026.

17 Marzo 2025 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

Los ingresos no tributarios crecieron 32,7% real anual, acumulando un aumento de 25,7% a julio. El resultado del mes estuvo impulsado por las rentas de la propiedad, asociadas a mayores ingresos provenientes del litio en un contexto de mayores precios, y, en menor medida, por las imposiciones previsionales. Estos efectos fueron parcialmente compensados por menores traspasos de Codelco.

Por su parte, el gasto presupuestario presentó una disminución real de 0,7% en el mes acumulado a julio un alza de 0,7%. El resultado mensual se explicó principalmente por las caídas de transferencias de capital y subsidios y donaciones, que fueron parcialmente compensadas con el incremento del gasto en intereses y gasto en personal.

El gasto corriente incidió en 1,3pp en julio, por debajo de los 2,8pp del acumulado del primer semestre, principalmente por la contracción de subsidios y donaciones que cayó 3,4%, compensada en parte por el mayor gasto en intereses con un alza de 8,1%. Contrastó la inversión, cuya caída se limitó a 4,6% en julio, muy por debajo del 26,0% acumulado a junio.

El gasto en personal creció 5,1% real en el mes, con una incidencia de 0,9pp, inferior a la registrada en el acumulado hasta junio (1,1pp). El resultado se explicó fundamentalmente por el mayor gasto en personal docente y asistentes de la educación asociado al traspaso de los nuevos Servicios Locales de Educación y por el aumento de dotación en el Ministerio de Salud.

En esa línea, el gasto del Gobierno Central presupuestario alcanzó un avance de 57,1% a julio sobre la Ley de Presupuestos aprobada con lo que se mantiene elevado respecto al promedio 2012-2019 y al máximo del mismo período, pero algo por debajo a lo exhibido en 2025. En particular, el gasto corriente acumulado presentó un avance de 59,4%, mientras que el de capital registró 43,5%.

La ejecución acumulada en 12 meses móviles del Gobierno Central total a julio registró ingresos equivalentes a 21,8% del PIB y gastos por 23,8% del PIB.

En consecuencia, la Dipres destaca que el balance efectivo del Gobierno Central total alcanzó un déficit acumulado en 12 meses de 2,0% del PIB, 0,3 puntos inferior al registrado el mes anterior y 0,8 puntos inferior al cierre de año 2025.