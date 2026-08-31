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    El campeón mantiene el paso: Arsenal derriba a Aston Villa y alcanza la línea de los punteros en la Premier League

    Los Gunners viajaron hasta Birmingham para vencer por la cuenta mínima, gracias a la conquista de Bukayo Saka.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Aston Villa no pudo ante la contudencia de Arsenal. FOTO: X @AstonVilla.

    Arsenal no pierde el paso en la Premier League. El equipo más popular de Londres viajó hasta la casa del encumbrado Aston Villa para ganar por la cuenta mínima, resultado que le permite alcanzar a los punteros Manchester City, Chelsea y Hull City.

    El campeón británico llegaba a Birmingham con la firme convicción de alcanzar la línea de los seis puntos en dos partidos, la cifra exclusiva de lo tres líderes. Sin embargo, el cuadro villano, monarca de la Europa League, puso varios obstáculos al equipo Gunner.

    Los anfitriones se cerraron bien en defensa y salieron a disputar el mediocampo para anular la vehemencia de los capitalinos. Ni Martin Odegaard en la creación y tampoco la insistencia de Bukayo Saka en la delantera podían romper el compacto bloque formado por el técnico Unai Emery.

    Pasaba la media hora de partido, el duelo ganó un poco más en intensidad. A los 33 minutos, un disparo del recién fichado Nico Jackson intentó inquietar al arquero visitante David Raya, quien contuvo el disparo. A instantes del descanso, una nueva arremetida de Riccardo Calafiori puso en alerta a los de Birmingham.

    Nueva victoria

    En la segunda parte, los londinenses aumentaron la apuesta y encontraron mayor fluidez en su juego. A los 54 minutos, Ian Maatsen derribó a Saka en la frontera del área. Y aunque el juez Jarred Gillett había advertido un posible penal, finalmente, advirtió que la falta fue fuera del área. De todas maneras, el tiro libre de Odegaard se fue junto a un palo, cuando el arquero Zion Suzuki -reemplazante de Dibu Martínez- tenía poco que hacer.

    El gol gunner estaba cerca y así se dejó caer a los 59 minutos. Una gran jugada combinada de los capitalinos permitió la asistencia precisa de Calafiori para que Saka rematara el 1-0 cerca de la línea de sentencia.

    El Villa intentó reaccionar. A los 64’, John McGinn encontró espacio suficiente para medirse al meta Raya, pero el italiano Calafiori estuvo notable para sacar la pelota justo en el momento del disparo para un eventual empate.

    Emery movió las piezas cerca del epílogo. Sin embargo, los capitalinos se pudieron doblar ante la insistencia de los anfitriones, pero no se quebró frente a la tenacidad de los villanos. Incluso, Arsenal pudo aumentar las cifras con dos rápidos contragolpes. Pero las cifras no volvieron a moverse para que el equipo de Mikel Arteta se suba a los primeros puestos.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueArsenalAston VillaBukayo Saka

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