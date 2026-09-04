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    Fiscalía inicia investigación por fuga de joven condenado por homicidio en Copiapó

    El Ministerio Público aseguró que se instruyeron diligencias dentro y fuera de Atacama para encontrar al prófugo y determinar si existieron eventuales cómplices en su fuga.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Leonardo Rubilar

    La Fiscalía Regional de Atacama informó que abrió una investigación para determinar “con precisión” cómo se fugó un joven condenado a 10 años de régimen cerrado por el delito de homicidio calificado en Copiapó.

    Desde la Fiscalía emitieron un comunicado donde precisaron que “la salida del condenado fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Copiapó, a petición de su defensa y sin la realización de una audiencia previa en que pudiera intervenir el Ministerio Público”.

    Asimismo, aseguraron que apenas tomaron conocimiento de la fuga, “se solicitó la correspondiente orden de detención y se instruyó su búsqueda tanto a la PDI como a Carabineros de Chile”.

    De ese modo -afirma la Fiscalía- se desplegaron diligencias dentro y fuera de la región.

    Paralelamente, señalaron que se adoptaron medidas destinadas a resguardar la seguridad de las víctimas y testigos vinculados al delito por el cual el prófugo fue condenado.

    Asimismo, el Ministerio Público inició una investigación para determinar cómo se produjo la fuga, “establecer si existió participación o facilitación de terceros y perseguir las eventuales responsabilidades penales que de estos hechos pudieran derivarse”.

    En ese sentido aseguraron que la fiscalía regional “continuará desarrollando todas las diligencias necesarias para conseguir la pronta detención del condenado y esclarecer completamente las circunstancias de su evasión”.

    Más sobre:AtacamaCopiapóCondenadoPrógufofuga

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