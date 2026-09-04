Entregan restos de cuatro víctimas de la Caravana de la Muerte exhumados en 2024 por errores en identificación

El ministro Sergio Troncoso, encargado de causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, participó de una nueva restitución de cuerpos de víctimas del episodio que tuvo lugar en el regimiento de la ciudad del caso Caravana de la Muerte, una causa emblemática de los crímenes contra los derechos humanos entre 1973 y 1990.

Se trata de personas cuyos restos habían sido entregados a sus familiares en 1998 y fueron exhumados a fines de 2024 debido a errores en la identificación.

“Finalmente se pudieron conformar los cuerpos de manera que tuvieran una identidad genética determinada para ser asignados a cada grupo familiar”, detalló el ministro Troncoso, que ha liderado el proceso de exhumación y restitución durante estos dos años.

En dependencias del Servicio Médico Legal (SML) en La Serena, las familias de Carlos Enrique Alcayaga Varela, Oscar Armando Cortés Cortés, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz y Manuel Jachadur Marcarian Jamett, recibieron los restos de sus seres queridos.

Las víctimas, militantes del Partido Comunista (PC) y del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), fueron fusiladas en octubre de 1973 en el paso de la comitiva militar por el regimiento de La Serena.

De las 15 víctimas del episodio La Serena, fueron exhumados 12 cuerpos, además de otras dos víctimas de violaciones a los derechos humanos en la Región de Coquimbo.

A la fecha se han realizado 10 reintegros, tanto en La Serena, como en Ovalle, Illapel y Santiago.

“En la ceremonia de entrega se le explicó a cada familia el proceso realizado, se agradeció la colaboración prestada durante el transcurso de todo este procedimiento y se absolvieron todas las consultas que hubo al respecto por parte de cada uno de los distintos grupos familiares. Lo que queda ahora pendiente son algunas restituciones”, explicó el ministro Troncoso.

La últimas restituciones se realizarán durante septiembre y octubre, informaron desde el Poder Judicial.

Asimismo, respecto a los restos de extremidades del músico Jorge Peña Hen que fueron encontradas en las exhumaciones, quedan diligencias pendientes del SML, por lo que aún no existe fecha para su reintegro.

Una vez realizada esta diligencia se culminará con el proceso de entrega de los cuerpos de los ejecutados en la Caravana de la Muerte, que se inició en la década de 1990.

En la investigación penal de este caso, en diciembre de 2023, el otrora comandante en jefe del Ejército Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinosa, el general del “nunca más” fue condenado como cómplice de los 15 homicidios ocurridos durante el paso de la comitiva de Sergio Arellano Stark.

Los crímenes ocurrieron en el Regimiento Arica N° 2 de La Serena, el 16 de octubre de 1973, fecha en que la comitiva comandada por el general de Brigada Sergio Arellano Stark llegó hasta dicha ciudad, donde -según consigna el fallo original del ministro Mario Carroza-se ajustició sin sentencia previa a las 15 víctimas, las que posteriormente fueron arrojadas a un fosa común del cementerio local.

Luego se justificaron los fusilamientos, informando que se trataba de terroristas.

Entre los fusilador figura Jorge Peña Hen, hijo ilustre de La Serena, director de la Orquesta Filarmónica y creador de la Orquesta Filarmónica de Niños de la zona.