Detienen a dos adolescentes que participaron en agresión a estudiante de 13 años en colegio de La Serena

Carabineros de Chile logró este viernes capturar a dos adolescentes que participaron en la agresión a un estudiante de 13 años del colegio Dario Salas de La Serena .

Según los antecedentes policiales los imputados, de 14 y 15 años, ingresaron al establecimiento educacional durante la mañana para atacar a la víctima.

“Estamos verificando si mantenían antecedentes penales previos. Son plenamente reconocidos por los testigos que habían ingresado a este establecimiento educacional y le habrían propinado las lesiones a este niño de 13 años”, detalló el teniente Víctor Martinangeli, de la 6° Comisaría Las Compañías.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, que instruyó trabajos por parte de Labocar y el OS-9 de Carabineros.

“Saltaron la reja”

Durante la jornada el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui entregó más antecedentes de lo ocurrido esta jornada.

Según antecedentes del SLEP Elqui detallados por el medio regional El Día, los agresores serían personas externas y habrían ingresado tras saltar la reja del colegio . La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de La Serena, donde se encuentra recibiendo atención de urgencia.

“Hemos vivido una situación muy lamentable. Fuimos informados de la agresión que sufrió un alumno de octavo básico, estando en las dependencias del establecimiento por personas que ingresaron al recinto, saltando la reja, siendo agredido con arma blanca. Fue trasladado a la urgencia pediátrica y está con procedimientos médicos. Son heridas de consideración”, detalló el director ejecutivo del SLEP Elqui, Pedro Esparza, al medio antes citado.