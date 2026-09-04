Gobierno recibe a autoridades de El Salvador en La Moneda: Arrau también les hizo recorrido en cárceles de Santiago

Durante este viernes, el gobierno de José Antonio Kast recibió en distintas reuniones a los ministros de Seguridad y Justicia, Defensa y al fiscal general de El Salvador.

Kast sostuvo durante la tarde un almuerzo de trabajo con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Héctor Villatoro; el de Defensa, René Merino; y al fiscal general Rodolfo Delgado.

Previamente, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, realizó un recorrido por distintos recintos penitenciarios de Santiago junto a su par salvadoreño y el ministro de Defensa de ese país.

Junto al ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Héctor Villatoro, y al ministro de Defensa, René Merino, realizamos una visita a distintos recintos penitenciarios de nuestro país, acompañados por Gendarmería de Chile.



En el Recinto Penitenciario Especial de Alta… pic.twitter.com/hQM1dIkaOI — Martín Arrau GH. (@martinarrau) September 4, 2026

Según detalló Arrau a través de sus redes sociales, “en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), recorrimos la sala de cámaras de la sección de alta seguridad y los módulos destinados a internos de alta peligrosidad. Posteriormente, visitamos Santiago Sur, la ex Penitenciaría, donde visitamos el óvalo y las celdas de los internos”.

“Viendo las experiencias, pero sobre todo aprendiendo de lo que ellos han vivido con tremendos éxitos, con muchos desafíos también, donde siempre se pueden sacar buenas lecciones para los desafíos que enfrenta nuestro país ”, destacó.

Esto se da a poco menos de cinco meses de cuando el Presidente Kast visitó El Salvador y realizó un recorrido al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

También no se trata de la primera vez que Arrau destaca el modelo salvadoreño.

La última vez, en el contexto de la implementación de la Operación Cancerbero y la situación de las cárceles chilenas, durante una entrevista en Tolerancia Cero señaló: “No es que defienda la política del presidente Bukele y sus cárceles, pero si yo fuera preso, preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá”.

Barros y reunión con su par de Defensa

Por su parte, el ministro de Defensa Fernando Barros también sostuvo un encuentro protocolar con su par salvadoreño, el almirante René Francis Merino.

“Durante el encuentro, las autoridades compartieron visiones sobre materias de interés común y abordaron distintos ámbitos vinculados a la relación bilateral en Defensa , destacando la importancia de mantener y fortalecer los espacios de diálogo y cooperación entre ambos países”, detalló el Ministerio de Defensa sobre el encuentro en un comunicado.

Prensa Ministerio de Defensa

Otro factor que recordó el ministerio fue el vínculo del almirante Merino con nuestro país: entre 1987 y 1990 realizó parte de su formación naval en la Escuela Naval “Arturo Prat” en Valparaíso.

“La reunión permitió reafirmar los lazos de amistad que unen a ambos países y la voluntad de continuar profundizando la cooperación, el intercambio de experiencias y el diálogo institucional en materias de Defensa”, concluyeron desde la cartera.