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    Biministro Daniel Mas expone plan para aumentar la producción de cobre en seminario de importante instituto profesional

    Durante el encuentro “Minería como motor de desarrollo para Chile y la Región de Valparaíso”, organizado por Duoc UC, el secretario de Estado afirmó que “debemos generar confianza, certezas e incentivos para reactivar la exploración, explotación y producción”.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Claudio Salas, director sede Valparaíso Duoc UC; Daniel Mas, biministro de Economía y Minería; y Alejandra Candia, vicerrectora de Vinculación con el Medio de Duoc UC.

    La minería chilena enfrenta el desafío de recuperar su dinamismo tras una década marcada por el estancamiento de la producción de cobre. Así lo planteó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante el seminario “Minería como motor de desarrollo para Chile y la Región de Valparaíso”, organizado por Duoc UC.

    “Chile no es un país minero. Chile es una auténtica potencia minera”, afirmó la autoridad al abordar el rol estratégico de la industria y los desafíos para fortalecer su competitividad. El secretario de Estado advirtió que, pese a que Chile mantiene el liderazgo mundial en producción de cobre, el sector arrastra un período de estancamiento: la producción pasó de 5,8 millones de toneladas en 2018 a 5,4 millones en 2025. “Nuestra urgencia es recuperar ese terreno”, afirmó.

    En ese contexto, planteó la necesidad de generar mejores condiciones para impulsar nuevos proyectos: “Debemos generar confianza, certezas e incentivos para reactivar la exploración, explotación y producción”, y así traducir el potencial de la minería en mayor inversión, empleo y oportunidades de desarrollo, tanto para la región de Valparaíso, como para el país.

    Formación de capital humano para la minería del futuro

    El biministro también relevó el papel que tendrán las instituciones de educación técnico-profesional en la preparación de las personas que demandarán los próximos proyectos mineros. “El rol de las instituciones técnico-profesionales es insustituible”, señaló, destacando la necesidad de conectar la formación con las necesidades de la industria y los desafíos productivos de los territorios.

    Este desafío adquiere especial relevancia en la Región de Valparaíso, donde la proyección de la actividad minera plantea también la necesidad de contar con técnicos y profesionales preparados para las transformaciones que experimentará el sector en los próximos años. Esto supone fortalecer la vinculación entre las instituciones formativas y el entorno productivo para identificar oportunamente las competencias y perfiles que demandará la industria.

    En esa línea, la vicerrectora de Vinculación con el Medio de Duoc UC, Alejandra Candia, destacó la importancia de generar espacios de articulación entre los distintos actores. “Instancias como esta reflejan el sello que queremos impulsar en todas nuestras sedes: reunir al Estado, al sector productivo, a los gremios y a nuestra comunidad educativa en torno a una conversación común sobre los desafíos de cada territorio. Esta articulación es fundamental para identificar y cerrar brechas, generar nuevas oportunidades para nuestros estudiantes y vincular cada vez mejor su formación con las necesidades del entorno productivo y el desarrollo del país”, señaló.

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