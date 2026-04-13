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    Esta es la estrategia para mantener la vigencia en el trabajo sin que importe la edad

    Los rápidos cambios tecnológicos de las industrias y el aumento de la vida laboral empujan a las y los trabajadores a actualizar sus conocimientos. Con un fuerte énfasis en lo online, los IP se adaptan a esta realidad ofreciendo cada vez más programas. “Aprender durante toda la vida ya no es opcional”, dicen sus autoridades.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Cómo mantenerse vigente en el trabajo.

    Un título ya no basta. Los tiempos en que un cartón podía, por sí solo, funcionar como la llave maestra para abrir todas las puertas laborales y profesionales quedaron atrás: para el mercado del trabajo actual, el diploma de egreso no es una meta, sino solo un punto de partida en un ambiente incierto que no deja de cambiar.

    Este nuevo escenario también corre para el sector técnico profesional (TP), que adapta sus programas a industrias que cada año renuevan sus tecnologías y actualizan normativas. Una evolución acelerada que obliga a los trabajadores a capacitarse continuamente y seguir el camino de la educación continua (EC).

    “Aprender durante toda la vida ya no es algo opcional para mantenerse vigente”, sentencia Lucas Palacios, rector de Inacap. Ante esta realidad, los institutos profesionales han tenido que modificar sus estrategias, históricamente concentradas en las carreras y las certificaciones para trabajadores, para responder a una demanda más sofisticada y flexible de postítulos.

    “Esto está cambiando las estructuras y redefiniendo el rol de las instituciones de educación superior TP”, añade Mauricio Farías, vicerrector académico de Duoc UC. Ahora deben hacerse cargo de esta “necesidad permanente de actualización, especialización y reconversión laboral”.

    Adultos a clases

    La amplitud de la esperanza de vida en Chile —estimada en 81,8 años— permite y a la vez obliga a las personas a trabajar por más tiempo. Y para extender esa trayectoria laboral en buenas condiciones, un camino seguro es seguir educándose, sin importar la edad que se tenga.

    Este cambio cultural, apunta Palacios, derrumba el prejuicio de que los estudiantes deben ser jóvenes. “Nuestros alumnos de educación continua tienen distintas edades, pues no existe una restricción etaria para profundizar la vida laboral”, afirma.

    Esta necesidad por el aprendizaje continuo, que en los institutos profesionales se manifiesta principalmente en diplomados y cursos de especialización, también se explica por una realidad productiva en constante modernización. Las empresas se ven presionadas a incorporar nuevas tecnologías, como la IA, y los trabajadores deben saber usarlas y demostrar que las manejan.

    Diplomados flexibles

    El principal desafío de la EC hoy está en conciliar los estudios con el trabajo y la vida familiar de los alumnos. ¿Cómo mantener en equilibrio esa mesa de tres patas?

    La respuesta parece estar en la modalidad online. Los IP han apostado fuertemente por ella, pues han visto, como dice el vicerrector de Duoc UC, “una demanda creciente por programas más flexibles, modulares y acumulables”. Esto permite adquirir credenciales en el corto plazo y desde cualquier lugar.

    Desde 2022, las matrículas en los programas de EC en esta institución han aumentado un 25%, con 11.500 matriculados solo el año pasado. La mayoría online y algunos con clases asincrónicas, en las que las personas eligen cuándo verlas.

    En Inacap, esa flexibilidad se expresa sobre todo en su formato Rutas de Aprendizaje 4Life: cursos de capacitación o formación que duran entre 8 y 14 horas, 100% online, autogestionados y que solo cuestan $24 mil.

    En su oferta de EC también figuran los diplomados. Su duración va entre las 100 y las 180 horas, con modalidades presenciales, online sincrónicas o asincrónicas. Las matrículas de este tipo en Inacap han crecido un 75% entre 2020 y 2025. En Duoc UC tienen 15 diplomados, elegidos generalmente por personas con experiencia laboral “que buscan dar un salto cualitativo en su desarrollo profesional”, apunta Farías.

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