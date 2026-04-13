Por qué la Comisión Nacional de Acreditación está impulsando el primer congreso de interdisciplina en Chile

Una tendencia global está transformando el modo de enseñanza e investigación en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Europa y Asia. Se trata de la interdisciplina, un enfoque que integra métodos, conceptos y teorías de dos o más disciplinas académicas -matemáticas con humanidades, por ejemplo- para abordar problemas complejos del mundo real, superando los límites tradicionales de cada campo.

Desde hace algunos años, en Chile, la interdisciplina avanza a paso lento pero sostenido en la educación superior. Y aunque no forma parte explícita de los criterios de la acreditación de la calidad, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) está monitoreando de manera constante cómo las universidades están incorporando este modelo para evaluar la consistencia y el nivel con que esas definiciones se implementan.

“La Comisión reconoce y alienta la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina como ámbitos relevantes para la creación de nuevo conocimiento”, afirma a Renato Bartet, secretario ejecutivo de la CNA. La influyente institución acreditadora está patrocinando el evento académico sobre interdisciplina más importante de Latinoamérica y el Caribe, que por primera vez se realizará en Chile este 2026. Se trata del Quinto Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria (IEI) que se efectuará a principios de septiembre.

Renato Bartet, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación.

“Se trata de un espacio valioso para reflexionar y difundir sobre cómo distintas instituciones están incorporando la interdisciplina en sus proyectos formativos y de investigación”, sostiene Bartet, quien agrega que “la CNA se encuentra evaluando las distintas formas en que podría participar en el Congreso IEI”.

Qué es la interdisciplina en la educación superior

En el país, no existe un desarrollo homogéneo en la creación de políticas y programas que promuevan el enfoque interdisciplinario en las universidades. Más bien ha respondido a caminos propios de cada institución e influencias de experiencias externas.

Por ejemplo, en pregrado, la U. Católica de Chile cuenta con programas de bachillerato interdisciplinarios llamados College, además de diversos programas en el área de la educación continua y posgrado. La U. Diego Portales, en tanto, tiene 54 centros interdisciplinarios, algunos que colaboran con organismos gubernamentales; su programa Vértice, por su parte, orienta su labor al ámbito formativo, impulsando iniciativas que promueven la incorporación de estos enfoques en la docencia de pregrado.

“En la formación universitaria, la interdisciplina favorece el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración y la capacidad de integrar distintos saberes”, explican desde Vértice UDP.

A su turno, la U. del Desarrollo creó el Instituto de Innovación e Interdisciplina (ICubo) basado en un modelo de la U. de Stanford, integrado por las facultades de Economía y Negocios, de Ingeniería y de Diseño, con el objeto de “transitar a un modelo de creciente relación entre las disciplinas en los programas académicos de pre y posgrado, así como también en el ámbito de la investigación”.

La U. de Chile, además de fomentar la investigación -recientemente ha impulsado 21 nuevos proyectos de interdisciplina-, y poner énfasis en la capacitación de este enfoque entre sus docentes, es la institución a cargo de la organización del Congreso IEI que patrocina la CNA, con la colaboración de la U. de Tarapacá, la U. de Talca y el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), entre otras instituciones.

Interdisciplina en América Latina

En su versión anterior de 2024, efectuada en las dependencias del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, en Montevideo, el Congreso IEI convocó a más de 400 académicos de 20 países pertenecientes a las 95 instituciones de educación superior más importantes de la región.

Este año las expectativas en Chile son altas, pues coincide con el décimo aniversario de esta organización. El principal desafío del encuentro tiene que ver con avanzar en la institucionalización de la interdisciplina mediante políticas nacionales y universitarias, estructuras organizativas, mecanismos de evaluación y financiamiento. También tendrá espacio el análisis de experiencias pedagógicas y programas de formación que integran múltiples disciplinas.

El académico Pablo Riveros, uno de los organizadores del evento, afirma que “el hecho de que Chile sea sede de un congreso de estas características constituye una oportunidad estratégica para profundizar la discusión sobre qué significan realmente estos enfoques, cómo se implementan en la práctica y de qué manera pueden contribuir a transformar los modos de producción de conocimiento”.

Para Matías Fleischmann, director ejecutivo del Núcleo de Investigación en Interdisciplina y Transdisciplina para la Educación Superior (NITES), “la interdisciplina es necesaria en la educación, porque el mundo es siempre más enredado, más rápido y conflictivo que como lo enseñamos en nuestras disciplinas (...) La interdisciplina condensa de forma muy ambiciosa aquellas competencias que el mercado laboral está comenzando a exigir en una sociedad que cambia a una alta velocidad”.

Frente a los desafíos que se plantea la incorporación del enfoque interdisciplinario en la educación superior, Anahí Urquiza, directora de Innovación de U. de Chile y una de las mayores expertas del país en la materia, reflexiona que la interdisciplina “está permeando en las universidades, pero todavía más como apertura que como reorganización estructural. Se ve en cursos compartidos, en formaciones más flexibles, en metodologías basadas en problemas y en una mayor valoración de cruces entre áreas. Pero aún predomina una lógica curricular bastante segmentada; todavía tenemos un camino importante por recorrer”.