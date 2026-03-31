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    Es central para pensar y aprender: esta es la capacidad que niños y jóvenes han ido perdiendo

    Proyecto académico busca reinstalar la escritura como una herramienta central para aprender, pensar y desenvolverse en la vida cotidiana, mediante videos breves y relatos cotidianos para acercar la escritura a niños y jóvenes.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Proyecto académico busca reinstalar la escritura como una herramienta central para aprender.

    Mientras la lectura ha sido protagonista en las políticas educativas de los últimos años, la escritura ha ido perdiendo terreno en las salas de clases. Hoy, distintos actores coinciden en que esta habilidad, fundamental para el aprendizaje, requiere ser reimpulsada con urgencia. Especialistas advierten que escribir no solo es una habilidad académica, sino una herramienta clave para desarrollar el pensamiento.

    En ese escenario surge “Dilo por escrito”, un proyecto desarrollado por la Universidad Católica, Duoc UC y el Ministerio de Educación (Mineduc), que busca reconectar a niños, niñas y jóvenes con la escritura a través de formatos audiovisuales y un lenguaje cercano. La iniciativa utiliza microvideos y situaciones cotidianas para mostrar que escribir no es solo una exigencia escolar, sino una herramienta presente en la vida diaria. En este proceso, el rol de los estudiantes también ha sido clave.

    La apuesta de “Dilo por escrito” es concreta: pasar del discurso a la experiencia. En lugar de explicar por qué escribir es importante, el proyecto lo muestra en acción, a través de historias simples y cercanas.

    En un contexto donde las habilidades comunicativas son cada vez más determinantes, la iniciativa busca reinstalar la escritura como una herramienta central para aprender, pensar y desenvolverse en la vida cotidiana.

    La capacidad que niños y jóvenes han ido perdiendo

    “La escritura permite ordenar el pensamiento, comunicarnos y expresar lo que sentimos. Por eso, es clave promoverla desde experiencias significativas”, señala Isabel Sanhueza, de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc.

    El proyecto se inserta en la estrategia LEC para Aprender, orientada a fortalecer las habilidades de lectura, escritura y comunicación oral en todas las asignaturas. El desafío, explican desde el Ministerio de Educación, es potenciar el desarrollo del pensamiento a través del lenguaje.

    Matías Bosshardt, director de la Escuela de Comunicación de Duoc UC, complementa que “para la realización de Dilo por escrito, los estudiantes de Animación Digital fueron fundamentales para lograr que este proyecto conecte. Ellos transformaron contenidos educativos en historias simples y atractivas, usando un lenguaje que realmente engancha con audiencias jóvenes”.

    Desde la academia, Soledad Concha, profesora investigadora UC afirma que “la evidencia es clara: la escritura es un medio privilegiado para elaborar ideas, opiniones y emociones, y para aprender en todas las áreas. Sin embargo, en el sistema escolar, la escritura ocupa un lugar secundario respecto de la lectura, y eso se refleja en el desempeño de los estudiantes”.

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