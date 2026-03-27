Con dos hijos y trabajando: la historia de cómo Karla logró sacar una ingeniería en dos años

Tengo 39 años, dos hijos —uno de once y otro de dos años— y veía súper complicado continuar mis estudios a esta edad. Trabajo hace 15 años en la Municipalidad de La Florida y compatibilizar los estudios con la oficina, la casa y la familia parecía imposible.

Tiempo después de salir del colegio entré a estudiar Técnico en Prevención de Riesgos en el AIEP. Cuando lo estudié, el campo laboral no estaba tan copado como ahora. Me interesó porque es una carrera con mucho terreno, muy dinámica y entretenida.

Un plan truncado antes de sacar una ingeniería en dos años

Mi idea original era terminar y seguir estudiando en una universidad, pero hice la práctica en el municipio, me fue bien y con el tiempo se dio la posibilidad de quedarme trabajando acá. Ejercí algún tiempo como prevencionista pero después me promovieron a Recursos Humanos, en el Área de Bienestar.

Yo seguía pensando en sacar algún día mi título universitario. Pero casi todas las universidades exigían tiempo presencial y, con hijos, se hace muy difícil pasar de la oficina a la universidad y después llegar a las 11 o 12 de la noche a la casa. Pero un día, desde la Municipalidad de La Florida, me ofrecieron una beca y descubrí que la Universidad Mayor tiene un formato llamado Advance, pensado para adultos que necesitan continuar estudios y sacar un título profesional, pero compatibilizándolos con el trabajo y la familia.

Justo, entre sus programas, tenían una Ingeniería en Prevención de Riesgos, que era lo que andaba buscando. Lo mejor era me convalidaba mi título técnico y me permitía sacar la carrera en solo cuatro semestres. Además, es completamente online, por lo que podía entrar a clases desde mi casa. Eso terminó de decidirme.

Las clases virtuales, eso sí, tienen sus complicaciones. La ventaja de la presencialidad es que están tus profesores ahí mismo, puedes preguntarles cosas en el momento, compartes con tus compañeros y te puedes aislar de lo que pasa afuera. En línea, en cambio, estás en la casa, con todas las distracciones y cargas emocionales o físicas que pueden haber. En mi caso, con dos hijos chicos. Hay que saber gestionar eso, pero también es más fácil en cuanto a que todo está a la mano, sin largos traslados ni andar corriendo para llegar a tiempo.

Aunque compatibilizar estudio, trabajo y casa fue súper demandante, con clases entre las siete y las diez de la noche tres veces a la semana, de forma presencial no lo habría conseguido nunca. Ni tampoco sin la ayuda de mi marido. Así que el formato Advance me sirvió para cumplir el sueño de tener un título profesional.

12.03.2026 Karla González Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Mi experiencia con las clases online resultó súper buena. No tengo nada que decir de los profesionales de la Universidad Mayor, tanto profesores como asesores, que me facilitaron todos los procesos. La plataforma para conectarse es muy dinámica y fácil de manejar: yo tenía compañeros mucho mayores que yo, de más de 50 años, y ninguno tuvo nunca un problema, todos la podían usar sin complicaciones.

Los programas Advance, para personas adultas como yo, son una gran oportunidad: te dan nuevas herramientas, otros contactos, te permiten salir de tu zona de confort y abrirte otras posibilidades, como persona y como profesional. Es una alternativa súper potente para poder congeniar trabajo, familia y estudio, y seguir creciendo en tu carrera. Son muchas las cosas que quisiera hacer con este título. A lo mejor me gustaría pasar a una empresa privada en el futuro: como ya conozco bien el sector público, sería bueno explorar ese lado.