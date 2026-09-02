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    Estos son los 10 cambios que necesita la educación media técnico-profesional

    El brazo educativo del principal gremio industrial del país, la SOFOFA, entregó el documento “Decálogo: Desafíos de la Educación Media Técnico-Profesional en Chile” al Ministerio de Educación para ser incluido en su agenda de mejoras educativas. Se plantea, entre otros aspectos, la creación de un único SLEP especializado en la materia y que los alumnos inicien su formación técnica desde el primer año medio.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Estos son los 10 cambios que necesita la educación media técnico-profesional.

    En la educación media técnico-profesional estudian aproximadamente 168.413 jóvenes, distribuidos en 974 establecimientos a lo largo del país, concentrando el 37% del total de la matrícula de los terceros y cuartos medios, que se preparan en 34 especialidades y 17 menciones orientadas a la inserción laboral temprana o para la continuidad de sus estudios superiores.

    Frente a esta realidad, la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), a través de su brazo educacional que administra una red de 10 liceos ubicados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins y Biobío, en los que estudian siete mil alumnos, elaboró un documento en el que plantean 10 cambios para potenciar la formación técnica en la enseñanza media.

    Con el nombre “Decálogo: Desafíos de la Educación Media Técnico-Profesional en Chile”, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, junto a Pablo Kusnir y Rodrigo Mujica, gerente general de Corporación SOFOFA y director de Políticas Públicas de la organización, respectivamente, sostuvieron una reunión con la ministra de Educación, María Paz Arzola, y su equipo especializado en la materia, para entregarle el informe y discutir sus alcances, con el objeto de que sea analizado por el gobierno para incluirlo en su agenda de mejoras educacionales.

    Rosario Navarro explica la motivación detrás de esta iniciativa: “El Chile que soñamos también se construye en las aulas de los liceos donde se imparte Educación Técnico-Profesional, lugares en los que los jóvenes aprenden en un entorno real conectado con la industria para construir un proyecto de vida”, agregando que “las empresas son aliadas en la formación de ese talento que impulsará la innovación y el desarrollo del país, un rol muy relevante que desempeñan al alero del modelo de educación dual. Este es uno de los mensajes que quisimos destacar ante la ministra de Educación, a quien entregamos este decálogo que busca impulsar una agenda país a partir de propuestas concretas. Porque estamos convencidos de que apostar por los técnicos es apostar por el futuro de Chile”.

    Desde hace años, el principal gremio industrial del país promueve el modelo de formación dual, que consiste en combinar aprendizaje en el aula y experiencia práctica en entornos reales de trabajo. De hecho, los liceos que administra la SOFOFA tienen convenios con cuatro mil empresas para implementar este modelo dual.

    Pablo Kusnir resume la importancia de impulsar cambios en la educación media técnico-profesional: “Planteamos una hoja de ruta con soluciones concretas que nacen de la experiencia de más de 40 años de la Red de Liceos SOFOFA. Nuestro anhelo es que estas propuestas puedan trascender el documento y se materialicen para convertirse en políticas públicas. Para eso, es clave el compromiso de todos los actores: el Estado, las comunidades educativas y el sector productivo”.

    El Decálogo de la SOFOFA

    1.- Creación de un modelo de administración exclusivo e independiente de los SLEP o municipios, reconociendo la particularidad del sector. Es decir, un SLEP especializado en educación técnica.

    2.- Revisar la regulación actual para abrir nuevas especialidades en liceos TP sin exigir procesos de infraestructura costosos y lentos que frenan la actualización de la oferta formativa.

    3.- Flexibilizar el currículum para iniciar asignaturas técnicas en 1° y 2° Medio y reducir así la deserción escolar. En la actualidad, solo los alumnos de 3° y 4° medio acceden a la formación técnica.

    4.- Crear un sistema nacional de seguimiento de egresados, una plataforma de monitoreo vinculada al SII o AFC para medir la inserción laboral, continuidad de estudios e ingresos reales de los graduados TP.

    5.- Enfocar la oferta educativa en sectores productivos estratégicos de alta demanda. Por ejemplo, la SOFOFA y la FACH están trabajando para incorporar la especialidad de Técnico en Mantención Aeronáutica para responder a la alta demanda que existe por parte de las aerolíneas.

    6.- Fortalecimiento docente y conexión con la industria: reducir la brecha pedagógica de los profesores TP en ejercicio mediante capacitaciones, realizar un diagnóstico nacional y permitir la incorporación de profesionales y expertos de la industria a la docencia.

    7.- Modalidad dual en la educación superior: promover cambios normativos para extender el modelo dual a la educación superior y mejorar la articulación TP.

    8.- Impulsar un cambio normativo que no circunscriba la formación de educación superior al número de horas, sino a las competencias que realmente requiere la industria.

    9.- Aliviar la “asfixia administrativa”, permitiendo a los sostenedores enfocar su gestión en la mejora educativa más que en trámites.

    10. Cultura de “liceos abiertos” y aprendizaje comunitario. Impulsar el Aprendizaje Basado en Servicio (ABS) mediante proyectos que resuelvan necesidades locales.

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