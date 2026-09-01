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    Educación

    Cómo generar conocimiento de manera no tradicional en la universidad

    En medio de la irrupción de la inteligencia artificial, el desafío de mantener inalterable la creatividad y la innovación en las aulas se ha vuelto un desafío. Tres expertos comparten sus miradas sobre cómo mantener esta esencia universitaria.

    Patricio LazcanoPor 
    Patricio Lazcano

    La creación en la universidad no se limita a generar ideas originales o creatividad, términos usados como sinónimos. “Más bien nos referimos a los procesos exploratorios mediante los cuales tanto estudiantes como académicos comienzan a generar conocimiento de manera no tradicional, para que puedan aportar bienestar a la sociedad”, aclara Erwin Krauskopf, vicerrector de Investigación y Postgrado de Universidad de las Américas.

    Erwin Krauskopf, vicerrector de Investigación y Postgrado de Universidad de las Américas.

    Krauskopf tomó parte del último panel de Conversaciones LT Educa, dedicado a cómo fomentar la creatividad y la innovación en las aulas, donde junto a la empresaria y emprendedora Alejandra Mustakis y Pato Escala, cofundador del estudio Punkrobot y académico del Magíster en Animación y Creación de Universidad de las Américas, compartieron sus visiones en torno a esta temática.

    Alejandra Mustakis sostuvo que la innovación es ser ingenioso, y no solo aportar patentes o hacer transferencias tecnológicas. “Lo más importante es ser capaz de pensar distinto, de diferenciarte y por lo tanto aumentar nuestra creatividad es quizás lo más fundamental que va a necesitar la educación del futuro.

    La empresaria y emprendedora Alejandra Mustakis.

    Para Pato Escala, uno de los pilares para fomentar a creatividad es tener profesores inspirados con lo que están haciendo para que logren inspirar. “Desde ahí se canaliza cualquier acto creativo”, dijo.

    El creador de Historia de un Oso, única producción chilena en ganar un Oscar, dice que el modelo que tienen en la Escuela de Animación. “Es un modelo de academia-industria. Nos gusta mucho que los profesores logren tener este rol académico, pero que también estén insertos realizando proyectos profesionales. Casi todos los profesores que toman asignaturas de taller están participando de proyectos que son relevantes para impulsar esta industria emergente de animación chilena”, señaló Escala.

    Pato Escala
    Más sobre:Educa LTEducaciónLT EducaUDLAU. de Las AméricasPato EscalaAlejandra MustakisConversatorioConversacionesCreatividadInnovaciónErwin Krauskopf

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