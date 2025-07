Alejandra Mustakis: “Las redes de contacto aportan el 80% o 90% del éxito de un emprendimiento”

Empresaria, emprendedora, líder gremial, académica y, ahora, escritora tras el lanzamiento de su libro “Yo creo: creer, crear y emprender”. Alejandra Mustakis Sabal (49), de profesión diseñadora industrial, ha pavimentado su camino en el cambiante mundo del emprendimiento y la formación de empresas.

Hoy, entre sus múltiples roles, ejerce como consejera de la Multigremial de Emprendedores, participa en Unión Emprendedora y es parte del consejo de “Inacap Innovación”. En medio de sus actividades, hace una pausa para conversar con el programa Hub Emprende de Radio Duna, donde analiza las oportunidades que abre en el ecosistema emprendedor el uso de la inteligencia artificial, la relevancia de fomentar las redes de contacto y lo clave que es para los emprendedores aprender de los fracasos propios y ajenos.

A principios de junio en una entrevista planteabas que “no todos tienen que ser emprendedores, pero sí pensar como uno”. ¿Qué valores o habilidades emprendedoras crees que las personas deberían cultivar?

La primera es ser positivo. Imagínate un emprendedor negativo. De alguna manera vas creando el hábito de ser cada vez más positivo porque si a ti se te quita la esperanza y lo positivo, nadie lo va a hacer por ti. Muchas veces somos como bien negativos y estamos siempre mirando las cosas difíciles, los desafíos -que siempre va a haber-, pero hay que concentrarse también en lo positivo y en creer y en ser un solucionador. Ser parte de la solución y del encanto, y no el problema. Lo otro que tiene que tener un emprendedor es la perseverancia y también el enfrentar las equivocaciones como parte del camino. Nadie va a emprender sin equivocarse, nadie va a innovar, nadie va a hacer nada interesante sin equivocarse, y si no te estuvieras equivocando es porque no estás saliendo tu espacio de confort, por lo tanto, no estás creciendo y si no estás creciendo es muy difícil ser pleno.

O sea, mira las vueltas, pero es como está comprobado que para que una persona sea más plena, el crecimiento es parte de ello, o sea, que la persona sienta que va aprendiendo, que va creciendo, que está haciendo cosas nuevas y como que también vimos en una sociedad que nos enseñó a no moverte mucho para no equivocarte, a no salir de tu espacio de confort y así pasa la vida y pasa el tiempo y muchas veces nos quedamos como sin haber hecho muchas más cosas de las que podríamos haber hecho.

¿Qué características consideras que son esenciales para cultivar la mentalidad emprendedora y aventurarse a hacer crecer un negocio?

Yo antes pensaba y decía: “quizás uno es más creativo de chica, más busquilla y quizás eso refleja una actitud emprendedora”. Y tal vez, algunos lo desarrollen más o menos, porque tienen más tolerancia (al fracaso), o no haber tenido la oportunidad de ser al que le fue bien en el pasado, pero cada vez estoy más convencida de que todo es un hábito en la vida. Y puede ser que uno no tenga como habilidades súper a la vista de algo, pero si uno quiere cambiar o modificar cualquier hábito o cualquier manera de ser en su vida, lo puede hacer siempre que lo decida la misma persona.

También creo que la actitud emprendedora se desarrolla. Y se desarrolla con una decisión, con hábito y con hacerte cargo de que pase. Y va a haber gente que es más adversa al riesgo, pero eso no quita que no puedas estar cerca del emprendimiento.

Y la necesidad también te puede impulsar a emprender…

La gran mayoría de las personas van a tener que emprender por necesidad. Entonces, como no va a ser una opción y te vas a enfrentar a algo que te cuesta. Te diría que hoy día uno también tiene esa inseguridad en los trabajos. O sea, no es como que hoy día esté súper seguro porque estoy trabajando para alguien, y estoy súper tranquilo, seguro y no tengo esta incertidumbre. El mundo es cada vez más de incertidumbre, uno no tiene las cosas tan establecidas y por lo mismo esa actitud te sirve para reinventarte, para pensar distinto, para poder quizá encontrar otro trabajo, no necesariamente emprender.

¿Cómo descubriste tu mentalidad emprendedora?

Hoy entiendo muchas cosas que cuando partí me demoré años en darme cuenta. Hoy día también hay harta gente, hay modelos que uno puede seguir, otras personas que uno puede ver, o conocimiento de otros, de traer a valor presente, que es tan valioso hacer eso. Leer a otros, escuchar a otros y entender las cosas pensando distinto. Hay que salir de la estructura que pensamos siempre, es una estructura distinta; es decir, ¿yo puedo ser bueno en cualquier cosa? Sí, si quieres. En el fondo puedo ser súper buena emprendedora si te lo propones y trabajas por ello y te entrenas para eso, puedes. Una mentalidad que tiene más que ver con creer, con creer en uno, con buscar las herramientas, con tener la disciplina y con trabajar duro. Pero si me preguntaras qué ha ido pasando, siento que yo tenía un camino, que cada emprendimiento me ha hecho crecer mucho, aprender mucho y también he tenido la suerte de que un sueño me llevó a otro, y te va abriendo caminos, se abre un abanico de oportunidades.

El emprendimiento muchas veces se romantiza, pero ¿Qué rol crees tú que juega el fracaso dentro del mundo emprendedor?

En la educación nos enseñaron que si te equivocaste te sacaban de la sala o te ponían un rojo. No nos enseñaron a equivocarnos, que creo que es un desafío de solucionar. Tenemos que aprender a equivocarnos, equivocarnos con estilo, dice en el libro, porque la verdad es que los emprendedores son un tipo de persona que se han equivocado tantas veces que lo logran. Me equivoco, me equivoco, hasta que funciona, hasta que fluye. Entonces, como aprender a equivocarnos rápido y barato (…) No es llegar y poner capital, como ese cuento de que voy a ir y voy a poner no sé cuánta plata… No. Parte con poco, parte con las cosas que tienes alrededor, parte colaborando con otro, con un socio, con alguien que tenga un desarrollo, anda a vender, cómo ingeniárselas, hacerlo rápido, barato, porque además en el hacer vas a aprender demasiado y vas a aprender equivocándote. Aprender qué no funcionó, irme hacia otro lado, buscar nuevas oportunidades, dar vuelta el modelo, repensarlo, yo te diría que eso es muy parte de un camino emprendedor.

¿En Chile estamos formando personas con ese tipo de mentalidad desde los colegios?

Tengo una idea gigante de que todo lo que viene, sobre todo hoy día con la inteligencia artificial, tiene que ver con desarrollo de habilidades, le voy a decir “vitales”, para no decirles “blandas”, porque no creo que sean blandas, creo que son vitales. Es muy complementario que se enseñe todo lo técnico y obviamente un montón de temas que tenemos que aprender, pero creo que si uno va desarrollando más el ser en las personas y como desarrollo del ser, como desarrollo integral, definitivamente puede ser que las personas también anden mucho mejor en aprender las otras cosas que tienen que aprender. Entonces sí creo que hay que modificar un poco la educación porque todas estas habilidades más vitales, blandas, como le quieran decir, son cada vez más importantes y necesarias, sobre todo en una era que anda tan rápido con tantos cambios y que la reinvención es un proceso constante.

Mencionabas inteligencia artificial, ¿la usas?

Sí, la uso mucho.

¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está, no sé, con un emprendimiento, con una empresa, cómo le puede servir la inteligencia artificial?

Te lo hace fácil la inteligencia artificial, o sea, está muy pensada en ser muy fácil para que cualquiera la pueda usar (…) Todos nos tenemos que entrenar en las cosas nuevas. O sea, si tú no ocupas inteligencia artificial contra una persona que lo ocupe, la otra persona va a tener más herramientas que tú. Me puede no gustar pero no ocuparlo te deja un poquito con menos habilidades. Hay que entrenarse, hay que ir también estando al día y tomarlo como una aventura y tomarlo en positivo.

Mencionabas hace poco las redes. ¿Qué relevancia tiene a tu juicio la creación de redes y cómo hoy día pueden aportar a potenciar a los emprendedores?

Las redes de contacto aportan el 80% o 90% del éxito de un emprendimiento. Y hay que construir las redes. Hoy día está lleno de eventos (…). Un emprendedor tiene que ir a buscar oportunidades, no le van a llegar a la casa, no te van a tocar la puerta, no te van a ir a buscar, nadie lo va a hacer por ti.

Tienes que ir a buscar las oportunidades, ir a buscar las redes, ir a conocer gente y hablar con la mayor cantidad de gente posible. Si no te das ni cuenta, en cualquier parte vas a conocer a alguien, quizás la persona tiene algo, te aporta con algo, todo el mundo tiene algo que aportar. Creo que es un trabajo que hay que hacer, que hay que dedicarle tiempo y hoy día también en Chile tenemos muchos eventos, muchas cosas pasando, y también hoy día uno no puede decir que no encontraría la información, o si quiere conectarse no puede no buscarlo. Creo que es demasiado valioso y que también no es como solo esperar de repente que te atienda una empresa grande, todo el mundo puede ser una buena red, uno nunca sabe. Es como sembrar. Toda la gente que uno conoce realmente pueden pasar años, pero alguien que te conoció antes, que estabas con una idea, unos años después te puede servir para hacer cosas increíbles, y de alguna manera lo conociste en el pasado y en el minuto no pareció que era algo tan importante, pero que eso después puede significar mucho.

Además de tu faceta en el mundo de la empresa también lanzaste un libro. ¿De qué se trata y qué te motivó a hacerlo?

Nunca pensé en escribir un libro y apareció la oportunidad de que me ofrecieron de Zig-Zag, que si quería escribir un libro, lo pensamos con mi equipo, me dijeron que era una buena oportunidad, hagámoslo. Fue todo un proceso nuevo en mi vida, de verdad, toda una aventura, entrar en un lugar muy desconocido. Primero entender qué iba a escribir, en qué podía generar valor para que realmente el libro tuviera valor. Tuve que estar muy conectada hasta descubrir que el libro tenía una misión. Y sentí que quizá lo mejor que yo podía traspasar eran historias personales de emprendimiento, que mostraran que al final del día, emprender tiene que ir con una manera de ser. Y que uno no es solo emprendedor en una empresa, sino que uno es emprendedor en su vida.

¿Cumple una misión vocacional?

Sí, es un libro súper sencillo, muy amigable, es como fácil, rápido, que busca traspasar esa experiencia y que ojalá el que lo lea tenga una mejor visión hacia adelante o una actitud más positiva y, por lo mismo, más de construcción, de sueños, de cómo es el camino de emprender. Se llama “Yo Creo”.

¿Aporta este libro a quienes están dudando de si dar el paso y emprender o son más bien vivencias o experiencias personales?

Es un libro que si lo lee alguien que está emprendiendo, que quiere emprender o tiene una Pyme, le va a hacer mucho sentido porque hay muchas historias que te sirven de ejemplo para aprender de lo bueno y lo malo. Uno aprende mucho de las equivocaciones de otro, siempre que esté disponible hacerlo. Tienes muchas maneras de emprender, también habla de que no hay una sola manera de emprender, hay alguna bajando el riesgo, alguna teniendo algo fijo, algo flexible. Entonces, hay harta historia que muestra hartos formatos de cómo emprender si uno quisiera hacerlo sin arriesgarse tanto, y porque muchas veces vemos este modelo de startups, de gente que levanta un montón de plata, y en realidad es una minoría. La gran mayoría, la cantidad de emprendedores hace cosas más sencillas, aparte sin necesariamente levantar capital creativamente, buscando las oportunidades que tienen en el entorno.

¿Y en qué estás trabajando ahora?

Estoy con una empresa nueva de inteligencia artificial. Es una empresa nueva de inteligencia artificial que se llama CEmprendedor, que estamos ahí con una plataforma nueva, que estamos lanzando, partimos con una plataforma que no fue la ideal, no funcionó, nos equivocamos (…) Es una empresa en la que también participan muchas personas y que busca ser una herramienta para muchos emprendedores como un socio digital. Así que estamos en eso, que trabaja también mucho las habilidades de actitud y todas estas cosas entretenidas que pueden hacer una diferencia en las personas. En el fondo es darle herramientas para que ellos mismos puedan realizar sus sueños.