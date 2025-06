El estudio “2022 Gen Z and Millennial Survey” elaborado por la consultora Deloitte consideró la opinión de 23.220 personas de 46 países, incluido Chile, donde participaron 400 jóvenes (300 Millennials y 100 de la Generación Z).

Una de las preguntas del estudio era “si los Gen Z (o los Millennials) en Chile estuvieran a cargo del trabajo, priorizarían las siguientes iniciativas para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida. Dicho de otro modo, si alguién de la Gen Z o Millennials fuera el jefe, esto es lo que harían, y la primera respuesta de la Gen Z, en coincidencia con los Millennials, fue “reducir las semanas de trabajo”, seguido de “permitir el trabajo flexible” y “capacitación en salud mental”.

¿Es bueno usar la inteligencia artificial para emprender? Esto piensa la Generación Z

No es la única diferencia generacional a la hora de enfrentar desafíos laborales. La Generación Z (nacida entre mediados de los 90 y principios de años 2010) también registra marcadas diferencia a la hora de emprender, en comparación con sus generaciones predecesoras.

Según una columna de opinión de Peter Drucker, consultor de gestión y autor, publicada en el medio Daily Star, la Generación Z se perfila como una fuerza disruptiva en el emprendimiento. “A diferencia de generaciones anteriores, la Generación Z nunca ha conocido un mundo sin conectividad digital, y la inteligencia artificial (IA) no es un concepto lejano para ellos: es parte integral de su forma de pensar, crear y resolver problemas”, escribió Drucker.

Desde asistentes personales con IA hasta algoritmos de aprendizaje automático que influyen en las decisiones diarias, la Generación Z no solo está adoptando la IA, sino que la está utilizando para reescribir las reglas del juego.

ChatGPT evoluciona: ahora también sirve como agenda y te recuerda tus citas, reuniones y tareas Thomas Fuller / SOPA Images

Por ejemplo, el 19° Estudio sobre los Hábitos de Usuarios de Internet en México 2023, realizado por la Asociación de Internet de México (AIMX),la Generación Z es la que muestra mayor confianza en la utilidad de la Inteligencia Artificial (62,4%), seguida por los Millennials y la Generación X, ambos con 52%.

Según Druker, para la Generación Z, la IA no es solo una herramienta; es un colaborador. Mientras que las generaciones anteriores solían ver la IA con escepticismo, temiendo la pérdida de puestos de trabajo y la automatización, la Generación Z la ve como un facilitador de la creatividad, la eficiencia y la accesibilidad.

Otro estudio de Deloitte reveló que el 67 % de la Generación Z cree que la IA tendrá un impacto significativo en sus carreras profesionales, mientras que más de la mitad ya está integrando plataformas basadas en IA en sus proyectos empresariales. Esta profunda integración presagia un futuro en el que la IA no solo respaldará las estrategias empresariales, sino que las transformará por completo.

Por ello, en abril pasado, Corfo lanzó el primer programa tecnológico para “Uso y Adopción de la Inteligencia Artificial (IA)”, con especial énfasis en el mercado silvoagropecuario, los de salud, alimentos y acuicultura.

La iniciativa cofinanciará hasta el 60% del costo total del respectivo proyecto, con un monto máximo de subsidio de hasta tres mil millones de pesos. Podrán postular como beneficiarios las personas jurídicas constituidas en Chile, de derecho privado, con o sin fines de lucro y el plazo de duración de cada proyecto podrá ser de hasta cinco años, pudiendo, durante su ejecución, prorrogarse hasta por 36 meses adicionales.

Proyecciones del BID estiman que la adopción temprana de la IA podría incrementar la tasa de crecimiento económico de Chile en 1 punto porcentual por cada 3 puntos de crecimiento al año 2035.

Propósito sobre rentabilidad

Otr cambio de perspectiva según Drucker, es que a diferencia de las generaciones anteriores, donde la maximización de las ganancias solía primar, la Generación Z prioriza el propósito sobre la rentabilidad. “La intersección de la IA y la sostenibilidad es particularmente notable, ya que se están desarrollando soluciones basadas en IA para abordar problemas como el cambio climático, el desperdicio de alimentos y el consumo ético”, escribió el consultor.

Empresas como Too Good To Go, que utiliza la IA para conectar a los consumidores con los excedentes de alimentos de restaurantes y supermercados, ilustran cómo los emprendedores de la Generación Z están conectando los negocios con el impacto.

Un estudio de IBM (2022) reveló que el 62 % de los consumidores de la Generación Z prefiere marcas que se alinean con sus valores, lo que refuerza la idea de que este cambio generacional no es solo una moda pasajera, sino la nueva norma.

Los emprendedores que no integran la sostenibilidad y la ética en sus proyectos impulsados ​​por la IA se arriesgan a alienar a una generación que espera que las empresas representen algo más que ganancias.