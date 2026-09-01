Postergan petición de reabrir investigación en contra del exalcalde Raúl Torrealba para octubre

El próximo 26 de octubre de 2026 se espera se realice la audiencia para revisar la posibilidad de reabrir la investigación del caso contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba.

Y es que la defensa del otrora jefe comunal solicita la reapertura al considerar que todavía existen diligencias que no se han realizado.

En particular, señalan que todavía no se han investigado las cuentas del círculo de confianza de Torrealba. Por ello, pedían que se solicitara información a 18 instituciones, reparticiones y entidades bancarias.

La petición no solo se remite a los excoimputados, sino que también se extiende hacia los familiares de estos.

Esta jornada se esperaba que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago entregara su veredicto sobre este asunto. Sin embargo, y tras llegar a un acuerdo entre las partes, se prefirió postergar esta determinación.

“ Se fijó una nueva fecha en solicitud de la defensa, en la que los demás intervinientes estuvimos de acuerdo, en atención a que se encuentran algunas cuestiones administrativas pendientes de resolver , como son la revisión de ciertas evidencias que la defensa se encuentra efectuando”, explicó el fiscal regional Centro Norte Francisco Jacir.

“En investigaciones extensas y complejas este tipo de cuestiones son habituales. Toma tiempo la revisión de la evidencia que la Fiscalía tiene en su poder y la entrega-copia de la misma se encuentra pendiente alguna de esta, entonces es por eso que se fijó una nueva fecha para que en aquella se proceda la discusión para lo que estaba fijada”, añadió el persecutor.

En particular, se estableció para el próximo 26 de octubre la revisión de esta petición.

En tanto, el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral se mantuvo para el próximo 30 de noviembre.

En un escrito de 1.533 páginas, el Ministerio Público acusa al exjefe comunal de Vitacura de 29 delitos de fraude al Fisco, seis delitos de declaración maliciosamente incompleta de impuestos, uno de lavado de dinero y uno de obtención indebida de devolución de impuestos.

Por todo lo anterior, pide un total de 28 años de cárcel contra Torrealba. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte estima que los ilícitos cometidos por la exautoridad alcanzaron un perjuicio de al menos $ 766 millones.