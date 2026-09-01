Subrei se reunió con el gran empresariado para abordar los resultados de las reuniones con EE.UU. por aranceles

Sin novedad con respecto a la tasa arancelaria que fijó Estados Unidos de 12,5% terminaron las reuniones entre los representantes de Estados Unidos y Chile. Y si bien la expectativa de los gremios exportadores era lograr avances más concretos, en el gobierno pusieron paños fríos y destacaron lo realizado.

De acuerdo a los presentes, en las reuniones que se extendieron entre el lunes 24 y martes 25, el gobierno realizó presentaciones sobre los productos que quieren que se liberen de los aranceles. Se fue argumentando uno por uno. Por su parte, el número 2 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman y su equipo escucharon y fueron haciendo preguntas de contexto del por qué esos productos deben estar exentos del pago de esa sobretasa.

Actualmente, el 53,6% de los productos que se exportan a Estados Unidos y que suman envíos por US$10.707 millones están con arancel cero. En ese listado está el cobre, plata, yodo, naranjas frescas y los kiwis frescos, entre otros.

Hay otro 40,3% de la canasta exportadora que va a ese país que está con una sobretasa de 12,5%. En esa lista aparecen el salmón, uvas frescas, vino, frutas congeladas, arándanos frescos y harina de pescado.

Con la presentación que hizo el Ejecutivo, Goettman regresó a su país con la tarea de analizar si los argumentos entregados por Chile los convence y, por ende, aceptar rebajar la tasa arancelaria al conjunto de productos o bien el país norteamericano decide qué productos quedarían exentos.

El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Precisamente para ahondar en el avance que hubo en estas reuniones es que la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez se reunión-vía Ley de Lobby- el jueves pasado con los presidentes de las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que tuvo por finalidad abordar aspectos generales relacionados con el proceso de diálogo entre Chile y Estados Unidos.

En la instancia se intercambiaron puntos de vista y antecedentes sobre las materias tratadas y el futuro del proceso

Ese mismo día se reunió con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quien tuvo por finalidad abordar aspectos generales relacionados con el proceso de diálogo entre Chile y Estados Unidos. En la instancia se intercambiaron puntos de vista y antecedentes sobre las materias tratadas y el futuro del proceso. Los gremios participantes comprometieron continuar enviando antecedentes relevantes para robustecer la posición nacional.