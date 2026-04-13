Las claves de la alianza de Los Tres y Punkrobot: cómo se construyeron los videoclips animados de XCLNT

Del rodaje para Bolsa de Mareo en la azotea del edificio Telefónica, al sauna de Olor a Gas y la capilla de Déjate Caer. Los videoclips de Los Tres pasaron desde la carne sólida de edificios y lugares al color vibrante de la animación en los singles de su nuevo disco XCLNT.

Allí es clave el trabajo de Punkrobot. Se trata de un estudio de animación fundado por Antonia Herrera, Gabriel Osorio, Mari Soto-Aguilar y Pato Escala. Desde 2008 han desarrollado trabajos como Las aventuras de Muelín y Perlita (2013) y el cortometraje ganador del Óscar Historia de un oso (2014).

“Recibimos la invitación de desde Havas, es una agencia que trabaja con Universal -cuenta Patricio “Pato” Escala a Culto-. Ellos nos invitaron a hacer los videos y nos mostraron las canciones. Así que como buenos penquistas, también para nosotros era un un orgullo colaborar haciendo la imagen de estas canciones".

Para el estudio era toda una chance, pues se trata de la primera vez que les encargaban videoclips. “Yo siempre había querido hacerlo. Esta era una oportunidad que estábamos esperando y que nosotros nos merecíamos como estudio darle este nivel de dedicación”.

Lo primera canción que abordaron fue Cantar y Amar, el sencillo que abre XCLNT. Se trata de un videoclip cruzado por la nostalgia y las referencias a la historia del grupo; desde la once en la casa de Molina, e incluso un guiño a su primera tocata en el Centro Deportivo y Social Lord Cochrane, de Concepción, al que se llegó como parte de la investigación para el clip.

El concepto llegó directo desde el estudio de Punkrobot. “Nos parecía que uno de los grandes valores de Los Tres, además de que todos son grandes instrumentistas, las letras de la banda siempre fueron súper relevantes, profundas, como no tan obvias -explica Escala-. Y nos parecía que era interesante poder rescatar ciertos momentos icónicos”.

Así, Escala y Nj López trabajaron en la dirección y producción, apoyados por Ignacio Solar y Luca Barahona en el storyboard. Enviaban avances semanales a la banda cada viernes y recibían algunos comentarios y sugerencias. Así surgieron algunas ideas.

“Nos dijeron, ‘sería bonito que pueda aparecer Don Robert’, entonces lo sumamos al segmento del Unplugged -explica Escala-. Y Pancho Molina, cuando vio la parte en que cruzan por la Plaza Perú, comentó ‘oye, está bacán, pero cuando nosotros partimos tocando, ahí siempre había protesta, siempre había barricadas, entonces súmenle una barricada en algún lado’. Son esos detalles que después la gente valoró un montón, fueron ideas que salieron mientras ellos iban viendo los avances”.

Y efectivamente, quien sirve el te en la secuencia inicial de la once, es la madre de Álvaro Henríquez, Juanita Pettinelli. Un guiño intencional, tomado de la línea de la canción Concepción, de Los Prisioneros. “Fue intencional sumar a la mamá del Álvaro dando el te -dice Escala-. Los Tres, Los Prisioneros son nuestras bandas favoritas. Son íconos de la música nacional”.

El equipo también incluyó guiños a los videoclips clásicos como el de Bolsa de Mareo, La Torre de Babel, etc. “Ahí tratamos de replicar las mismas tomas, los mismos planos, los mismos acting de los personajes. Lo mismo con estos pequeños guiños a la Torre de Babel. Fueron como detallitos que se fueron compatibilizando con lo que ellos ya han desarrollado artísticamente".

Hay una secuencia que fue compleja para desarrollar. “La escena en que Álvaro salta sobre el pájaro de fuego, cruza La Moneda y después lo vemos sobrevolando toda Latinoamérica con las portadas de los discos -apunta Escala-. Tenía una complejidad en el movimiento de cámara, de hacer coincidir el background con el movimiento de cámara que había planteado el Matías Lagunas, que fue el animador del plano. También hubo harto trabajo en el plano cuando caen las espadas y van atravesando las paredes".

En total, para el videoclip de Cantar y Amar se emplearon dos meses y medio de trabajo. “No solamente fue bien recibida la música, sino que también para nosotros fue súper satisfactorio que las personas y ellos mismos, también valoraran mucho el vídeo”.

Como llegaste te vas

Tras entregar y recibir la aprobación del primer clip, en Punkrobot siguieron con la otra canción que les mostraron, Como llegaste te vas. Un cruce entre rock y cueca chora que subraya la influencia de Roberto Parra en Los Tres. De allí a que el trabajo para el video se construyera alrededor de esa estética.

De alguna forma era trazar una historia de campo. “Lo tomamos como un desafío, porque yo siento que Los Tres han contribuido a que la música chilena se se difunda por el mundo y que la cueca logre estar en los escenarios más grandes de Latinoamérica, que hayan estado en el Unplugged, que la gente haya escuchado cueca por primera vez ahí. Nos tomamos con mucha responsabilidad el representar la imagen al nivel que es”.

Del dibujo a la animación: imágenes del proceso de Como llegaste te vas. Cortesía de Punkrobot.

Para apoyarse, Escala llamó a Garvo, un artista visual que maneja bien un tipo de leguaje específico de ilustración, que permitiría darle identidad al video. Por eso se le da crédito en la codirección y dirección de arte. En una de sus primeras ideas, salió el diseño del protagonista, claramente inspirado en Roberto Parra. “Después de incluirlo en Cantar y Amar, me da la sensación de que Don Roberto se quiso hacer presente él solo -apunta Escala-. Salió desde Garvo, en la primera ilustración que hicimos para mostrarles la estética que queríamos proponerle. En el fondo todos estuvimos de acuerdo de era genial que pudiera ser el protagonista de la historia".

Además, el video retrató al campo chileno en algunos detalles. “Queríamos representar algunas creencias que hay en el campo, como poner estas cabezas de animales sobre los tejados para espantar a los espíritus malos, los perros ladrando cuando aparece un espíritu sobrevolando”.

Un segmento clave es la aparición del demonio, en una representación a blanco y negro que remite a las ilustraciones de La Lira Popular, el impreso que difundía poesía popular y comentaba la actualidad en décimas. “Hay lindos detalles como en esa secuencia. cuando el diablo pasa se apagan las velas, hay un personaje que se da cuenta y siente la presencia como del diablo, entonces se da vuelta como a mirarlo. También cuando pasa por el cementerio se rompen las cruces. Hubo muchas propuestas que vinieron desde el primer storyboard que dibujó Garvo”, explica Escala.

Del dibujo a la animación: imágenes del proceso de Como llegaste te vas. Cortesía de Punkrobot.

El videoclip fue creciendo a partir de detalles específicos. “En el segundo plano del videoclip, que es cuando el personaje se detiene y prende un cigarro -dice Escala-. Y ese plano detonó que hubiese todo un cuestionamiento de cómo le afectaba la luz al personaje, cómo la luz era también como una sombra que se reflejaba en su cara, cómo toma el personaje el cigarro, cómo lo prende, cómo apaga el fósforo. Y resultó mucho más complejo lo que yo me imaginé en mi cabeza al principio. Y también queríamos que el humo también fuera un factor representativo dentro de lo que estábamos haciendo. El humor empieza a moverse al ritmo del contrabajo del Titae”.

Así, tras dos meses de trabajo el equipo acabó el videoclip. O casi. Un detalle surgió muy al final del proceso. “Nos pasó que cuando lo vimos terminado sentíamos que cerraba muy abruptamente. Entonces empezamos a conversar con Garvo cuál podía ser una solución que nos permitiera como cerrar y que se entendiera que ahí terminaba. Entonces llegamos a esta solución de la viñetas que están en los costados, cerrándose como si fueran cortinas. Y eso significó que también el inicio tuviera también una cortina de entrada que se abría. Eso nos permitió darle ese cierre que creíamos que era necesario para el vídeo”.

A Escala, ese video lo dejó muy satisfecho. Y adelanta que a futuro “espera sorprender” en otro proyecto para el universo de Los Tres. También detalla que el estudio está en proceso de finalizar su primera película, además de otros proyectos. “Esta experiencia nos permitió complementar lo que tanto nos gusta hacer como empresa, que es animación, con algo que en lo personal me gusta mucho, que es la música”.