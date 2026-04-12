Stefan Kramer:“Mi último show en Viña sí va a ser trascendente, con los años se va a juzgar de otra manera”

El método se mantiene inalterable. Stefan Kramer Solé comienza a construir sus personajes sentándose a mirar una entrevista del sujeto que desea imitar. Ojalá larga. “Porque una entrevista es como una canción, hay que escucharla al principio y después ya empiezas a escuchar los instrumentos. Pasa lo mismo cuando observas a alguien”, detalla a Culto.

Y en esa observación es cuando ocurre el instante mágico. Solo cuando ha visto la entrevista una y otra vez, Kramer siente el impulso para levantase en su sala y comenzar a hablar como otro. Solo él y la pantalla. “Mi gran técnica es pararme y largarlo. Hablar nomás. Y si no me sale, no importa, darle, darle, darle. Es como que tu cuerpo tiene que sacarlo”.

Es en ese momento, en que el imitador comienza a pulir al personaje. “Es muy parecido al deporte o a cualquier aprendizaje. Es como si tienes un aparato electrónico nuevo lleno de botones, ya al tercer, cuarto día sabes que hay que apretar este, el volumen se sube acá. Yo te diría que hay que volverse un poco loco”.

BYRONPEREZCARVAJAL

Conocido por su descomunal talento para las imitaciones, el comediante ha ido puliendo “el método Kramer” con los años. “Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela de teatro, me decían: ven como el personaje desde la micro. Y yo decía ‘saaaale’. Pero con los años, yo digo: sí, levántate y camina como el personaje, anda a comprarte un chicle, trata de hacerlo como lo hiciera el otro. Entonces creo que hay una obsesión. Y por otro lado, como somos seres humanos, siempre un imitado se parece a alguien; a un tío, a un primo, a un hermano”.

La última entrevista larga que Kramer se sentó a mirar fue la que el presidente argentino Javier Milei concedió al periodista Luis Majul. Un momento particular pues ocurrió justo tras la polémica inauguración del año legislativo en Argentina, cuando el mandatario pronunció un discurso cargado de insultos y gritos a la oposición. La idea era precisamente trabajar una imitación que se liberó esta semana.

“Yo siempre trato de empezar con el personaje en el tono más bajo -explica Kramer-. Cuando yo observo un cantante, primero miro a una entrevista y lo conozco. Entonces fui al lugar más bajo para entenderlo. Él venía de haber ido al Congreso, estaba más tranquilo y hablando lento para que se le entienda y así no pasarse para otro lado. Y desde mi perspectiva cómica veo que ya, está controlando la ira, va de a poco con argumentos. Y también trato de entender qué es lo que dice, entender qué es lo que defiende. Entonces está bien alienado él con su discurso. Si tú lo escuchas desde antes de ser presidente, el discurso no ha cambiado nada”.

La jugada de presentar una trabajada imitación a Milei apunta precisamente hasta el público allende Los Andes. En septiembre, Kramer debuta en Argentina y quiere llegar con algo de terreno avanzando. “Aquí en el equipo, como somos todos deportistas, hablamos de Campeonato Nacional y Copa Libertadores. Entonces, esto es tener un partido de Copa Libertadores. Hay gente de mi equipo que solo me quiere para el Campeonato Nacional, pero yo digo, hueón, hay que jugar un partido de Libertadores. Si yo hago bien la pega de observación, me saco la cresta, cuando la gente lo ve, y ve que está bien, eso es bacán. El estudio profundo siempre va a tener un resultado. Que hasta un detractor que me odia diga: me cae como el forro este hueón, pero en esta hizo bien la pega”.

-De hecho en el video habían comentarios así…

Como yo vivo en esto, me lo tomo más tranquilo porque estoy adentro. El que está afuera te dice ‘oye, ¿cómo estás? ¿estás bien? Y yo estoy bien, estoy jugando el partido y a cada rato tengo shows. Mucha gente no sabe, pero uno se pasea en festivales, los públicos son peludos, te va bien, te pasa de todo. Estamos todos luchando por mantenerlo. Creo que falta un espíritu igual más positivo, porque lo negativo vende y el algoritmo está premiando eso, los medios están viviendo eso y yo lo entiendo, pero creo que el amor, el buen trabajo y ser alguien que intenta hacer algo con cariño son ladrillos que se ponen día a día y que con los años no los van a derribar.

-Decías que siempre los imitados se parecen a gente que conoces ¿Milei se parece a alguien?

No, en este caso no. Lo que me llamó la atención es que está en ese tono característico, eso me gustó, como encontrarle una esencia. A veces te dicen ‘faltan chistes’, pero quizás mi observación y mi creación tiene que ver más con el detalle y con que tú digas: oh, en ese plano estaba el loco.

-¿Te ha llegado alguna reacción a la imitación de Milei desde la Casa Rosada o del gobierno argentino?

Nada, nada. Hay unos argentinos reaccionando, es bonito que valoren tu trabajo, los detalles. He visto también en Instagram que se han sumado muchos seguidores argentinos y es bacán porque, como te digo, vamos a jugar Libertadores este año.

La desopilante imitación de Milei también permite apoyar la promoción de Show de Emergencia, el nuevo espectáculo de Kramer que reúne imitaciones, contingencia y música. La bienvenida la hace el comediante imitando al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Y hay algunas claves; en el primer teaser del personaje del presidente argentino recrea una de sus intervenciones más recordadas para señalar “¿show largos? Fuera”, “¿fotos familiares? A la c…”, “¿cantar en el show? Fuera”. De alguna manera, riéndose de sí mismo y de las críticas recibidas por su comentada presentación en el Festival de Viña. “Es una forma de antipropaganda pensando en cómo dar una reinvención al hate. Imagino que ese tipo que tira odio no tiene mucho que decir con esto”.

El Show de Emergencia también es una lectura del momento de Kramer, tras el paso por la noche inaugural de Viña 2026 en que si bien triunfó, no fue de manera rotunda y apabullante, como en anteriores presentaciones. Las críticas apuntaron a que fue su noche más débil en la Quinta Vergara. “En este nuevo espectáculo tiene de lo que hicimos, de lo que dejamos fuera, de lo que vamos a volver a incorporar. Pero creo que también soy consciente de algunas opiniones divididas con respecto a mi trabajo y lo que la gente espera de mí. Siento que el público que me quiere y que me va a ver acepta mis cambios, acepta mi exploración. Pero cuando tú vas a un lugar tan amplio y tan popular y tan grande, también te das cuenta un poco de lo que significa: ¿por qué no imitaste más? ¿por qué no hiciste esto? Entonces creo yo que una respuesta sincera y con mi mayor humildad posible es decir: voy a hacer un show que, no me incluyo, quizás es el show que debería haber hecho”.

-¿Tan así?

Muchas veces las actuaciones uno las quiere medir en el mismo momento que sucede, pero yo creo que los regalos en las apuestas, no necesariamente vienen en ese momento. Yo creo que esa es una presentación que sí va a ser trascendente, con los años que se va a juzgar de otra manera con el paso del tiempo. Pero creo que en un mundo tan agitado, rápido, creo que quizá el ritmo no le gustó al algoritmo del show. Entonces finalmente estoy haciendo quizá lo que el público espera de mí en rutinas que no hice y que son la raja. De alguna manera este Show de Emergencia me vino de perilla porque esta misma parodia del gobierno, de corregir lo que hizo el gobierno anterior, es una linda excusa para poder parodiar y ocupar estas mismas contingencias para lo que uno está viviendo. También tengo conciencia de que son 25 años en esto, que no es fácil la reinvención, que la vida sigue, el público crece, que los niños son adultos, y que también tengo que volver a meter las patas al barro. Es decir, yo no descarto la imitación, me encanta hacerla, creo que es lo que mejor sé hacer, observar. Pero yo soy un artista y me gusta explorar, y lo voy a seguir haciendo.

-En esa reflexión ¿qué lecciones sacaste de tu presentación en Viña?

Yo creo que a veces cuando uno está en los ciclos, uno está poseído por lo que quiere, por lo que le gusta, por lo que quiere cambiar, por lo que a uno la satisface. Tampoco puedo olvidarme de toda la gente que amó mi rutina. A diferencia de otros años, he recibido unos comentarios trascendentes, espirituales, con respecto a cómo les llegó, a lo que significó para ellos, a lo que significó haber hecho el íntimo un año entero, al entrar al corazón, entrar al drama, entrar a la salud mental. O sea, eso yo no lo puedo desconocer y por eso lo abrazo. El amor no tiene una gran venta. Lo trascendente se ve con los años. Por eso creo que este es un espectáculo trascendente, a mi juicio, y que se va a evaluar de manera distinta con el paso del tiempo. Hay una predisposición hacia mí con respecto a lo que hago, por lo tanto tus ojos no van a ser los mismos mirando algo que quizás tú no tienes expectativa. Yo igual lucho con una expectativa, estoy en un escenario con un backup inmenso de lo que he hecho por 25 años. La gente, pienso yo, los cambios no los toma de inmediato. Entonces, más que decir un mea culpa, prefiero decir que hay un gran público que espera algo de mí, hay un público fiel que amo, que se ha ido ampliando, y que con este tipo de rutinas va llegando otra gente. Es como los políticos, tú tienes un votante fiel, pero tienes que ir a buscar los otros votos.

Stefan Kramer BYRONPEREZCARVAJAL

-¿Consideraste incluir la imitación de Milei en el Festival de Viña?

No, porque yo estaba feliz con mi show. Yo lo hice en todos los festivales, que es lo más peludo de hacer, porque van niños, adolescentes, adultos, etc. Entonces hay una conexión que yo creo que es parte de la realidad y de la verdad, y esa verdad existe: ese show al público que estaba presente le gustó y lo disfrutó. Eso es real. Hay otra cosa que ya empieza a ser algo irreal, siguiendo con la autocrítica, si tú estás viendo la tele cagado la risa y de repente ves en YouTube que dicen ‘oh, lo están haciendo bolsa’ ¿qué pasa ahí? Te logran corromper. Entonces yo tomo harta precaución de eso, y digo júzgame después, velo sin lo que está pasando hoy día, veamos cómo envejece esto. Pero nunca con la soberbia de no aceptar nada. Entonces yo acepto ciertas cosas, por lo mismo ahora meto las patas al barro, hagamos más personajes. A lo mejor estaba en una zona de confort, lo acepto, vamos de nuevo. Y es una motivación. O sea, al final quizás ese fue mi gran regalo, estar más motivado hoy día.

El Show de emergencia comenzará a mostrarse el próximo 13 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes, seguirá el 15 en el Teatro Municipal de Antofagasta, el 16 en el Teatro Municipal de Viña del Mar y el 18 en el Teatro Regional del Maule. Entre los nuevos personajes, estarán Milei, el ministro Quiroz e incluso se meterá en la piel de la vocera de gobierno, Mara Sedini. Según el comediante, imitar a una mujer siempre es más complejo. “Sobre todo por la voz, porque cuando uno se para a intentarlo, a veces uno dice: ¡Uy, esto me salió! Pero ella tiene como ese tono y esa cosa más como chora, que la tiene quizás más contenida, tiene una personalidad que se hace difícil pararse de una. La grabamos, quedó muy bacán, pero uno dice, pucha la voz masculina por el timbre…pero bueno, si logro conquistarte con el punto de vista, bacán. En el humor, si tú manejas la información, por más de que tu actuación no sea perfecta, también compensas con que sé de esto y qué rico que haya alguien haciéndolo”.

-En tus últimos shows has incorporado mucho la música, partes cantadas ¿se mantiene?

Se dosifica. Saqué algunas cosas musicales y le integré otras, pero lo musical que está, vuelve. También tengo que reconocer que hubo una rutina que hice en la Teletón, que era de Luis Miguel, que estaba la raja, que era parte de mi rutina y me decía ‘chuta, la ocupé’ Pero esas cosas en vivo las hago y están bacanes. Y no sé, como que siento que las piezas se volvieron a reubicar.

Las entradas para el Show de Emergencia de Stefan Kramer se pueden adquirir en el sistema Ticketmaster (para el Nescafé de las Artes), y los restantes vía Ticketpro.