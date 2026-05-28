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    Cancilleres de la región firman acuerdo para desarrollar plan de acción conjunto contra el crimen organizado transnacional

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que con esto se busca "enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles y también verificables”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este jueves, autoridades de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú realizaron la firma del “Compromiso Regional de Santiago” contra la delincuencia organizada transnacional, acuerdo que establece la elaboración de un plan de acción conjunto con medidas coordinadas y concretas para enfrentar el crimen organizado en la región.

    La instancia fue liderada por el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien señaló que el crimen organizado “se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, la seguridad de las personas, pero también para la estabilidad institucional y el desarrollo de nuestros países”“.

    Según sostuvo el ministro “dada su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos nacionales resultan insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica y también con intercambio de información”.

    De esta forma, el acuerdo plantea la conformación de un grupo de trabajo con el fin de elaborar un plan de acción conjunto para -en palabras del ministro- “enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles y también verificables”.

    Junto con esto, Pérez Mackenna, señaló que “queremos también coordinar esfuerzos técnicos, operativos dentro de los próximos 90 días, y vamos a integrarnos y a compartir información”.

    Respecto a la labor del grupo de trabajo, el canciller sostuvo que tendrán que realizar propuestas en materia de seguridad, de inteligencia financiera y tributaria y también de trazabilidad y control fronterizo.

    El grupo se volverá a reunir en 180 días con el fin de revisar los avances.

    Junto con esto, Pérez Mackenna sostuvo que “El siguiente paso es presentar el Compromiso Regional de Santiago ante la 46a Asamblea General de la OEA, a fin de convocar a más países del continente americano a trabajar en conjunto con el objetivo común, el combate a la delincuencia organizada transnacional”.

    Cancilleres de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú destacan acuerdo

    El ministro de Relaciones Exteriores, de Argentina Pablo Quirno, destacó la firma del acuerdo a la vez que mencionó que “la adopción del Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional marca un hito muy importante”.

    “Hoy dimos un paso para que las ideas se traduzcan en acción, para que la palabra se transforme en método y para que la voluntad política encuentre mecanismos eficaces para proteger vidas, fronteras, instituciones y comunidades”, expresó.

    En la misma línea, sobre la elaboración del plan de acción conjunto sostuvo que “deberá tener objetivos medibles, responsabilidades claras, mecanismos de seguimiento y una orientación práctica. Debe ser una herramienta de trabajo que permita traducir esta voluntad común en acciones concretas y en mayor seguridad para nuestros países”.

    El canciller argentino también realizó un ofrecimiento para que la próxima cumbre se lleve a cabo en Buenos Aires.

    “Lo hacemos con respeto por el liderazgo de Chile en esta convocatoria, con reconocimiento al aporte de cada delegación y con la determinación de dar continuidad a una agenda que ya empezó a tomar forma en Santiago”, mencionó.

    Por su parte, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, señaló que “esta no es una declaración de intenciones, esto está planteando una dimensión operativa con la que estamos comprometidos quienes estamos acá presentes”.

    Además se refirió a lo que ocurre en Bolivia señalando que “estamos en un tiempo difícil en Bolivia, estamos siendo presa precisamente de estas intenciones que grupos que quieren debilitar al Estado, que quieren interrumpir el orden democrático constitucional financiados por recursos del crimen organizado, y que hoy en día están campantes en algunos territorios. No nos vamos a dejar vencer”.

    La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, planteó la necesidad de fortalecer las capacidades mediante acciones “conjuntas, coordinadas y oportunas”, a la vez que el representante de Perú, Carlos Pareja, sostuvo que “son mafias que cruzan fronteras” y que requieren mecanismos permanentes de coordinación regional.

    Más sobre:Compromiso Regional de SantiagoCancillerCrimen OrganizadoFrancisco Pérez MackennaArgentinaEcuadorPerúBolivia

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