“El tema central son los derechos humanos”: los creadores de Historia de un Oso estrenan su primer largometraje

Gabriel Osorio ha estado en el Festival de Annecy (Francia) con múltiples proyectos a lo largo de los años. Pero, al teléfono con Culto, el realizador chileno admite que la edición 2026 del certamen es tal vez la más especial de todas en las que ha participado. ¿Razones? Se estrena mundialmente su primer largometraje, Brave cat, y al evento asistió el mayor contingente de la productora Punkrobot a la fecha.

Un día después de la primera función de la película –parte de la sección Annecy Presents–, el director que ganó el Oscar por Historia de un oso (2014) se escucha exultante.

“Sentir la reacción de la gente es algo que yo había experimentado con Historia de un oso, pero a una escala menor: el corto dura diez minutos y el largo dura 88. Eso fue muy emocionante, así como también los comentarios a la salida. Creo que el mensaje fue muy bien recibido”, explica desde Francia en medio de una ventana entre actividades.

Tras ocho años de trabajo, por fin se proyectó en pantalla grande la historia de Kona, una gata adolescente del bosque que decide enfrentarse a sus miedos y buscar a su madre desaparecida, raptada por perros de caza al servicio de un hombre que dirige un circo ambulante. Kona emprende una búsqueda a través de una versión de la Patagonia y cuenta con dos aliados en esa tarea: Colin, un cachorro abandonado, y Bernard, un viejo oso de circo. A pesar de sus diferencias, los tres permanecen unidos en una aventura salvaje que los cambiará para siempre.

“El tono de la película es más de aventura y familiar. Si bien es un poco menos serio que Historia de un oso, hay momentos que te recuerdan al corto, sobre todo por el tema central, que son los derechos humanos”, plantea Osorio.

En ese sentido, destaca, él y el equipo de Punkrobot ocuparon la misma operación creativa que en el cortometraje del año 2014, filme inspirado en el exilio del abuelo paterno de Osorio, Leopoldo Osorio.

“No se trata de la historia de Chile, sino que lo que le tocó vivir a mi familia –y a la de muchos– es una inspiración para hablar sobre la importancia de los derechos humanos en un formato familiar. Está contada como una metáfora, lo que la vuelve universal”, apunta.

La diferencia entre ambas obras se sintetiza en una frase incluida en las notas de producción del largometraje: “Brave cat no cuenta la historia de la persona exiliada, sino de quienes se quedaron atrás: las familias que buscan a sus parientes”. Osorio agrega: “Siempre el corazón está en hablar sobre derechos humanos”.

La respuesta inicial ha sido favorable. Por ejemplo, el medio especializado Cartoon Brew la describió como “una historia a la vez íntima y de gran alcance. Es una profunda reflexión personal sobre la historia de una familia, un homenaje a la Patagonia, un experimento de cine digital artesanal y una meditación sobre una de las preguntas más difíciles y siempre presentes de la humanidad (el perdón)”.

Estreno en Chile

Brave cat ya cerró un acuerdo con Cine Caníbal, distribuidora de origen mexicano que se encargará de la distribución en salas de Latinoamérica. Un acuerdo que, afirma Osorio, “nos tiene bien contentos”, porque garantiza su llegada a los cines de toda la región, incluyendo Chile en fecha por confirmar.

“Espero que no sea una película que polarice o que, debido a la inspiración y a que personas no comparten la misma política, haya gente que piense que tiene que quedarse afuera”, sostiene. “Al revés, la idea de la película es generar esos puentes, abrir el diálogo y buscar sanar heridas”.

La cinta es manejada internacionalmente por la compañía francesa Indie Sales, por lo que es inminente que garantice su lanzamiento en otros territorios.

¿Y sueñan con otro Oscar? Ese es un tema que Osorio prefiere no abordar por el momento. El director tiene su foco en el hito que acaban de vivir en Europa. “Poder ver culminar tu trabajo de ocho años acá, en Annecy, en el festival de animación más grande del mundo, no es algo que pasa todos los días. Ayer estuvimos a punto de llorar”, concluye.