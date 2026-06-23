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    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y el evento que se celebrará en Santiago

    La quinta parte de la saga de Pixar consiguió el lanzamiento más taquillero del año en Chile, confirmando la conexión de la franquicia con el público local. En el mundo se encumbró como la segunda película de Pixar con mayor convocatoria en su debut. En tanto, durante este fin de semana se realizará un evento en torno a los personajes en el Parque Araucano.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Toy Story 5 conquista los cines chilenos: las claves del fenómeno y evento en Santiago Pixar

    Los personajes más icónicos de Pixar están de vuelta en la cartelera. Y su poder de convocatoria sigue intacto.

    Toy Story 5, la secuela de la franquicia iniciada en 1995, sumó cerca de 380 mil espectadores en los cines chilenos entre jueves y domingo, según información recabada por Culto. Con esa cifra se posicionó como el mejor estreno de lo que llevamos de 2026 en el circuito de nuestro país, marca que pertenecía a Super Mario Galaxy: La película, que en el mismo lapso de tiempo totalizó más de 350 mil asistentes. En ese listado el tercer puesto lo ocupa Michael, que vendió más de 212 mil entradas.

    Pixar

    El impacto de la cinta animada también se hizo sentir con fuerza a nivel internacional (donde se suele hablar de recaudación y no de cantidad de espectadores). El filme recaudó US$ 312 millones a nivel global, la segunda mejor cifra de Pixar en toda su historia; solo quedó por debajo de Intensa-mente 2 (2024), que debutó con US$ 384 millones.

    Las perspectivas son favorables para proyectar que Toy story 5 seguirá abultando sus números en Chile: se avecinan un fin de semana largo –generado por el festivo del lunes 29 de junio– y las vacaciones de invierno, conocido en la industria como el periodo del año en que los complejos congregan más personas. Su competencia más directa durante esa semanas será Minions & Monstruos, el tercer largometraje protagonizado por las alocadas criaturas de color amarillo, que llegará el 2 de julio.

    De todos modos, si se trata de comparar con su propia historia, el antecedente más inmediato es intimidante. Toy story 4 (2019) sumó 3.190.906 asistentes en Chile y durante años fue la película número uno de los cines ncionales, hasta que Intensa-mente 2 le arrebató ese récord en 2024.

    Pixar

    Con Jessie a la cabeza

    Toy story 5 salda la deuda de la saga con su principal personaje femenino: Jessie, la vaquera que se unió a la pandilla en Toy story 2 (1999). Sin mucho que hacer en Toy story 4, esta vez da un paso adelante debido a la preocupación que siente por Bonnie, su niña desde el final de la tercera cinta.

    Esa preocupación se sustenta en su dificultad para hacer amigas y la llegada de Lilypad, una tablet de color verde que parece hacer todo mucho mejor y más rápido que cualquier juguete. Pero luego, a medida que la acción avanza, la historia se vuelca a abordar un trauma sin resolver de Jessie.

    “Ella estaba muy preparada para ser la próxima líder de los juguetes, y desde el momento en que me incorporé a (Toy story 5),me aseguré que pasáramos la insignia para que fuera oficial”, señaló Andrew Stanton al portal MovieWeb, junto con bromear con la idea de que Woody necesitaba un respiro después de tantas aventuras enfocadas en él.

    Pixar

    Aunque ya no vive en la casa de Bonnie, el vaquero desempeña un papel relevante en la quinta entrega. Él y Buzz se unen en la búsqueda de Jessie cuando constatan que no regresó a su hogar después de la (fallida) primera reunión de la niña con sus nuevas amigas.

    Una experiencia interactiva en Santiago

    El furor por Toy story 5 tendrá un hito en Santiago. El Centro Parque –ubicado en la explanada del Parque Araucano, Las Condes– acogerá una experiencia interactiva alrededor de los personajes de la franquicia. El evento, con entrada liberada, se extenderá entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio.

    Como parte de la programación, la chef Camila Prado y la bailarina Vivi Rodrígues encabezarán diferentes actividades con cupos limitados. Prado liderará un taller de cocina el día viernes 26 desde las 16:00 hrs., y luego sábado 27 y domingo 28 a las 12:00 hrs., donde los participantes podrán decorar galletas inspiradas en la popular saga.

    En tanto, Rodrígues se tomará el escenario con un show interactivo que incluirá juegos, baile, premios y desafíos físicos. Estará a partir de las 12:00 hrs. el viernes 26, además de sábado 27 y domingo 28 desde las 16:00 hrs.

    Pixar

    Toy story ha acompañado a generaciones enteras, creando recuerdos, emociones y personajes que ocupan un lugar especial en la vida de millones de personas. Esta experiencia busca celebrar ese vínculo único, invitando a las familias a reencontrarse con una historia que sigue inspirando, emocionando y conectando a chicos y grandes a través del tiempo, mientras nos preparamos para vivir una nueva aventura junto a Woody, Buzz y sus amigos con el estreno de Toy story 5”, indicó Renata Navarro, Director, Marketing & Games Disney Consumer Products de The Walt Disney Company Latin America.

    Los organizadores prometen juegos, escenarios tematizados, zonas sensoriales y de descanso, espacios fotográficos y una serie de actividades orientadas para toda la familia.

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