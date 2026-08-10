Gobierno nombra a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda

Luego de 18 días, el gobierno del Presidente José Antonio Kast nombró a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda.

Sebastián Vallebona ocupa la vacante que dejó Juan Pablo Rodríguez el 23 de julio pasado. Rodríguez renunció al cargo luego de dar positivo en un test de droga realizado en el contexto de los controles que realiza el Ejecutivo.

Sin embargo, el exsubsecretario objetó los resultados de dicho examen y la labor del laboratorio encargado y, tras salir del cargo, realizó otros que arrojaron resultados negativos. No obstante, el gobierno decidió no reincorporarlo como subsecretario.

“Nosotros tenemos una fórmula que se estableció y que fue señalada también en su momento”, dijo el Presidente Kast esta mañana al ser consultado sobre si quisiera reincorporar al exsubsecretario a su cargo. Ante este contexto, el mandatario, en entrevista con T13 Radio, sentenció: “Hoy se va a nombrar al nuevo subsecretario”.

Respecto al actuar del subsecretario sobre el caso del examen paralelo al que dio positivo, el mandatario resaltó que la réplica a los resultados del laboratorio encargado del proceso es vía contramuestra.

“El subsecretario hizo un planteamiento algo distinto, que es solicitar que le entreguen la muestra para llevarla a otro laboratorio. Y ahí se produce una situación difícil”, comentó.

Por su lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solamente se limitó a decir que “tengo la mejor opinión de él respecto a cómo se desempeñó en su cargo”.

Durante la salida de Rodríguez y el nombramiento oficial de su reemplazante, Tomás Bunster Bustamante, el coordinador de regulación económica y jefe de asesores en el Ministerio de Hacienda asumió como subrogante en la subsecretaría de dicha cartera.

Respecto al nuevo subsecretario, Vallebona se desempeñaba como coordinador de políticas tributarias en el Ministerio de Hacienda.

Vallebona es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Derecho, LLM UC con mención en derecho tributario de la misma casa de estudios, y posee un advanced LLM en derecho tributario internacional por la Universidad de Leiden, Países Bajos.

Desde la cartera de Hacienda también destacaron que Sebastián Vallebona es profesor de derecho tributario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y profesor de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

En el sector privado, Sebastián Vallebona trabajó en el área tributaria, como especialista senior en PwC Chile (2012-2015) y, antes de arriba al Ministerio de Hacienda, fue socio del estudio Pereira Covarrubias Montes Abogados (2015—marzo de 2026).

Sobre Vallebona, el ministro Quiroz comentó “fue parte muy relevante del proyecto de Ley de Reconstrucción (megarreforma); estamos muy conformes con que esté él, fue una elección que tomamos, al presidente le complació también, nos permite seguir trabajando como equipo en el Ministerio”.