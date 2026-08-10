SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno nombra a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda

    Sebastián Vallebona reemplaza la vacante que dejó Juan Pablo Rodríguez al renunciar tras haber dado positivo en un examen de test de droga, que luego la exautoridad objetó.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Luego de 18 días, el gobierno del Presidente José Antonio Kast nombró a Sebastián Vallebona como nuevo subsecretario de Hacienda.

    Sebastián Vallebona ocupa la vacante que dejó Juan Pablo Rodríguez el 23 de julio pasado. Rodríguez renunció al cargo luego de dar positivo en un test de droga realizado en el contexto de los controles que realiza el Ejecutivo.

    Sin embargo, el exsubsecretario objetó los resultados de dicho examen y la labor del laboratorio encargado y, tras salir del cargo, realizó otros que arrojaron resultados negativos. No obstante, el gobierno decidió no reincorporarlo como subsecretario.

    “Nosotros tenemos una fórmula que se estableció y que fue señalada también en su momento”, dijo el Presidente Kast esta mañana al ser consultado sobre si quisiera reincorporar al exsubsecretario a su cargo. Ante este contexto, el mandatario, en entrevista con T13 Radio, sentenció: “Hoy se va a nombrar al nuevo subsecretario”.

    Respecto al actuar del subsecretario sobre el caso del examen paralelo al que dio positivo, el mandatario resaltó que la réplica a los resultados del laboratorio encargado del proceso es vía contramuestra.

    El subsecretario hizo un planteamiento algo distinto, que es solicitar que le entreguen la muestra para llevarla a otro laboratorio. Y ahí se produce una situación difícil”, comentó.

    Por su lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solamente se limitó a decir que “tengo la mejor opinión de él respecto a cómo se desempeñó en su cargo”.

    Durante la salida de Rodríguez y el nombramiento oficial de su reemplazante, Tomás Bunster Bustamante, el coordinador de regulación económica y jefe de asesores en el Ministerio de Hacienda asumió como subrogante en la subsecretaría de dicha cartera.

    Respecto al nuevo subsecretario, Vallebona se desempeñaba como coordinador de políticas tributarias en el Ministerio de Hacienda.

    Vallebona es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Derecho, LLM UC con mención en derecho tributario de la misma casa de estudios, y posee un advanced LLM en derecho tributario internacional por la Universidad de Leiden, Países Bajos.

    Desde la cartera de Hacienda también destacaron que Sebastián Vallebona es profesor de derecho tributario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y profesor de Tributación Internacional Esencial en la Universidad Adolfo Ibáñez.

    En el sector privado, Sebastián Vallebona trabajó en el área tributaria, como especialista senior en PwC Chile (2012-2015) y, antes de arriba al Ministerio de Hacienda, fue socio del estudio Pereira Covarrubias Montes Abogados (2015—marzo de 2026).

    Sobre Vallebona, el ministro Quiroz comentó “fue parte muy relevante del proyecto de Ley de Reconstrucción (megarreforma); estamos muy conformes con que esté él, fue una elección que tomamos, al presidente le complació también, nos permite seguir trabajando como equipo en el Ministerio”.

    Más sobre:EconomíaSebastián VallebonaHacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    Capturan a sujeto tras robo con violencia de camión cerca del mall Plaza Oeste en Cerrillos

    Reforma de seguridad incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades

    Lo más leído

    1.
    Quiroz anuncia comisión para revisar Estatuto Administrativo y despierta enfado de los funcionarios públicos

    Quiroz anuncia comisión para revisar Estatuto Administrativo y despierta enfado de los funcionarios públicos

    2.
    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    3.
    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    4.
    Presidente Kast revive sus críticas a la última encuesta Casen y pone en duda las cifras de pobreza en Chile

    Presidente Kast revive sus críticas a la última encuesta Casen y pone en duda las cifras de pobreza en Chile

    5.
    Banmédica y Vida Tres demandan al Fisco por desfase en el cobro del GES y exigen casi $9.000 millones

    Banmédica y Vida Tres demandan al Fisco por desfase en el cobro del GES y exigen casi $9.000 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Servicios

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Qué se puede hacer y qué no está permitido, según el nuevo reglamento para remolcar vehículos

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 9 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado
    Chile

    Avanza en comisión de Constitución proyecto que busca establecer tests de drogas en el Senado

    Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

    Oposición busca cuadrarse ante agenda de seguridad del gobierno y anuncia mesa con alcaldes para levantar ideas

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025
    Negocios

    “Por primera vez en sus más de 50 años”: gobierno decide no retirar las utilidades de Codelco durante 2025

    Bolsa de Santiago repunta pese incertidumbre externa y el dólar también retoma las alzas

    Defensa de Michael Clark afirma que no formaba parte del “círculo de confianza” de Sartor

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí
    Tendencias

    Meteochile advierte nuevas lluvias potencialmente peligrosas desde Arica hasta Coquimbo: revisa cómo será el evento aquí

    ¿El terremoto de 7.4 en Colombia podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Hoy cumple años Snoopy: las 10 mejores frases del perrito para reflexionar (elige la tuya)

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York
    El Deportivo

    Trump, millones de dólares y posible accionista del LIV: el nuevo estatus de Joaquín Niemann tras brillar en Nueva York

    La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”

    Una nueva baja para Daniel Garnero en la UC: Juan Francisco Rossel es operado por una lesión en la rodilla

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop
    Tecnología

    Cirqa: la pulsera de salud sin pantalla de Garmin que desafía el dominio de Whoop

    Meta lanza Muse Glimmer, un modelo de inteligencia artificial que puedes correr en tu propio computador

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef
    Cultura y entretención

    Bourdain antes de ser Bourdain: qué opina la crítica sobre la película acerca del icónico chef

    El lado oscuro de Rhaenyra: House of the Dragon 3 finaliza con fuego, sangre y una reina sin piedad

    Joe Vasconcellos se despliega como nunca y sigue celebrando los 30 años de Mágico

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella
    Mundo

    Terremoto más fuerte en una década en Colombia pone a prueba liderazgo de recién asumido presidente De la Espriella

    Estados Unidos revoca el visado a más de 175.000 personas en más de año y medio de mandato de Trump

    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres