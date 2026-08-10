Exministro Cordero relata intento de asalto a su escolta en Vitacura: “Trató de percutarse el arma contra él, afortunadamente no funcionó”

Exministro Cordero relata intentó de asalto a su escolta en Vitacura: “Trató de percutarse el arma contra él, afortunadamente no funcionó”

El exministro de Seguridad Luis Cordero relató este lunes el intento de asalto que sufrió su escolta durante la noche del sábado mientras desempeñaba sus labores sobre la exautoridad en la comuna de Vitacura.

Y es que mientras Cordero se encontraba al interior de un domicilio, al que habían llegado hace aproximadamente 10 minutos, cuatro sujetos llegaron en automóvil al lugar. Del vehículo descendieron tres sujetos que intimidaron al Carabinero con armas de fuego.

En ese momento, el funcionario policial se identificó como carabinero y utilizó su arma de servicio para repeler el intento de asalto.

Tras ello se generó una persecución que finalizó en la comuna de Lo Espejo, donde se logró la captura de los cuatro antisociales.

Finalmente fueron formalizados durante la tarde del domingo, instancia en que el tribunal determinó que la libertad de los imputados era un peligro para la sociedad, por lo que decretó la prisión preventiva para los tres adultos involucrados. En tanto, el adolescente deberá cumplir la medida de internación provisoria.

Así las cosas, la exautoridad del gobierno de Gabriel Boric compartió más detalles de lo ocurrido durante una entrevista con radio Pauta.

“Era una actividad social a la que yo había ido. Había ingresado al domicilio y a los pocos minutos se escucharon unos disparos y claro, mi escolta lo que hizo es que repelió un asalto”, detalló Cordero.

“Él me pidió que luego ingresara porque todavía estaba la circunstancia desarrollándose. Y producto de eso fue un intento de asalto a él, trató de percutarse el arma contra él, afortunadamente no funcionó ”, añadió el exministro.

Cordero durante la conversación también señaló que la percepción de los hechos delictivos cambia cuando finalmente uno personalmente es el involucrado en la situación.

“Primero porque uno se pone en el peor de los escenarios. Se escucharon disparos, yo supongo que a los vecinos del lugar deben haberse asustado bastante. Y segundo, viene todo el procedimiento. Nosotros estuvimos con él (escolta) hasta aproximadamente tres y media, un cuarto para las cuatro en la comisaría. Además, llegó todo el despliegue de seguridad municipal. Esto puede ser entre personal y como institucional, ¿no? Fue ver en movimiento el sistema de seguridad", mencionó al respecto.

Sin embargo, enfatiza también que las autoridades deben separar las subjetividades del debate respecto a la seguridad en nuestro país.